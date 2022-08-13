شوف يقدم هايبر لولو عروض وخصومات تصل إلى نصف السعر

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر لولو في هذا الأسبوع خصومات تصل إلى نصف السعر حيث يمكنك شراء جميع مقاضيك الشهرية وجميع مستلزمات أسرتك وتشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هايبر لولو عروض وخصومات من هذا النوع حيث أنه يقوم بتقديم أقوى العروض بصفة يومية وأسبوعية، وفي هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر ماركت خصومات على منتجات البقالة، واللحوم الطازجة، والعديد من أنواع الأسماك الطازجة، والفواكه الطازجة والخضروات، والأجهزة الكهربائية، وشاشات التلفاز، والجوالات والعديد من المنتجات الأخرى الموجودة في بروشور العروض والتي يمكنك التعرف عليها عند زيارة هايبر لولو. خصومات تصل إلى نصف السعر من هايبر لولو احصل على مضرب يدوي قابل للشحن من أيكون بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء نافورة الشوكولاته متنوع من أيكون فقط بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على ماكينة صنع الحلوى القطنية بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 120 ريال سعودي.

احصل أيضا على فرشاة تنظيف كهربائية متعددة الأستخدامات قابلة للشحن فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 396 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء موقد غاز طاولة زجاجي 3 شعلة بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 279 ريال سعودي.

اشتري أيضا مكنسة تنظيف بالأشعة فوق البنفسجية 400 واط من أيكون فقط بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي للحبة. ماركت لولو هايبر قم بالحصول على غلاية كهربائية بسعة 1.7 لتر فقط بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي. كما يمكنك شراء قلاية هوائية بسعة 5 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

فريزر أفقي بسعة 200 لتر من أيكون بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال سعودي للحبة.

ثلاجة بابين من أيكون بسعة 325 ريال سعودي بسعر 1649 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي. عروض هايبر لولو قم بشراء خلاط مطحنة 3 كاسات 550 واط من أيكون عند زيارة هايبر لولو بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي.

احصل أيضا على محضرة الأرز بسعة 2.2 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 132 ريال.

اشتري مروحة صندوق 20 بوصة 120 واط من أيكون فقط بسعر 149 ريال سعودي 219 ريال سعودي.

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