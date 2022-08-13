نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات حصرية من عروض لولو هايبر ماركت Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم ولفترة محدودة جداً أحدث عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية Lulu hyper market Ksa offers على أسعار العديد من السلع المحلية والمستوردة الهامة لكل فرد في العائلة بتخفيض يبدأ من 20٪ وحتى 60، هذا لفترة محدودة جداً، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

خصومات وتخفيضات خاصة لفترة محدودة بجميع فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في جميع فروع لولو السعودية من اليوم ولفترة محدودة، ومنها: خصم خاص على سعر تشاو شاو الهندي، وتخفيض آخر على سعر الخيار الهندي من فالاري، وخصم على سعر القرع الأحمر السعودي، وتخفيض آخر على سعر القرع الهندي من بدافالام، وخصم آخر منهم على سعر جوز الهند الهندي، وتخفيض على سعر السوران الهندي من يام، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الرمان الأحمر الهندي، والموز الأصفر الهندي.

عروض أخرى من لولو السعودية لفترة محدودة

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: عدس ماسور، وتخفيض آخر منهم على سعر الكاجو الهندي، والفول السوداني الهندي الخام، كما لديهم خصم آخر على سعر الزبيب الهندي، وعلى سعر الهيل الأخضر الهندي، والمخلل الهندي بالمانجو، وتخفيض آخر منهم على سعر كيك باترسكوتش، وتخفيض حصري آخر على سعر بف دجاج التكا، وكوكيز بالكاجو بدون بيض، وغيرهم من خصومات حصرية متنوعة.

تخفيضات خاصة من لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض لولو السعودية، ومنها: خصم على سعر اي دي مالابار المجمدة بالقمح الكامل من براتا السادة، وتخفيض آخر على سعر هالديرام لاتشا هوم ستايل، وعرض على سعر هالديرام الو براتا بوكو روتي، وتخفيض على سعر مكعبات لحم الغنم من التمام، وعرض على سعر معجون جوز الهند من تي كوكو مع اللب، كما لديهم خصم آخر على سعر الذرة الحلوة من الكبير، وعرض آخر منهم على سعر الخضروات المشكلة من الكبير، وعرض على سعر السمبوسة البنجامية المجمدة من ماركة الكبير.