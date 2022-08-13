شحن شدات ببجي موبايل 70000 شدة في ثواني بطريقة مضمونة وسهلة بدون كذب

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عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي، يُمكنك الأن بكل سهولة شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد والأيدي من خلال خطوات بسيطة، تساعدك في الحصول على ما تريد من شدات تستخدمها فورا وشراء ما تبحث عنه من مهام وعناصر وغيرها، وأن اللعبة تحظى بشعبية هي الأكبر حول العالم، ويتم تحميلها وتنزيلها من قبل الملايين بشكل دوري على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصي والعديد من الأجهزة الأخرى.

طريقة شحن لعبة ببجي فى عشر دقائق بطريقة امنة خطوة بخطوة

الشحن عن طريق الرصيد

من يبحث عن شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد يمكنك من خلال الطريقة التالية الحصول على شدات ببجي من خلال الرصيد، فقط إتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع لعبة PUBG. ثم اختيار قائمة الالعاب. ثم تحديد لعبة ببجي. يمكنك شحن شدات على حسب العدد التي تريده. ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة لك. اضغط على طريقة Pay By Mobile. اتباع باقي الخطوات حتى تتمكن من شحن شدات ببجي إلى الإيميل الخاص بك على لعبة PUBG.

شحن شدات ببجي عن طريق الآي دي

حيث يمكنك شحن شدات بيجي عن طريق والأى دي من خلال تلك الخطوات.

الدخول على موقع شحن شدات عن طريق والآي دي: midas buy تسجيل الدخول في الموقع عن طريق كتابة والبريد الإلكتروني واسم مستعار وكلمة السر. اضغط على أيقونة تسجيل. بعد ذلك تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر مرة أخرى للتمكن من الدخول على الموقع لشحن شدات.

طريقة شراء uc

توفر لعبة ببجي أكثر من وسيلة لشراء شدات UC منها بطاقة الفيزا والماستر وحساب الباي بال كما يمكنكم شرائها بالشحن عبر رصيد الموبايل ـ وهي الطريقة المتاحة في بعض الدول ـ عن طريق إرسال ID الخاص بحساب اللاعب عبر ببجي ومن حيث إرسال شدات له وفقا للمبلغ الذي تم دفعه رصيد.