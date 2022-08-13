نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اختر ما بين هدايا عديدة عند الشراء من عروض العثيم السعودية خلال أغسطس Al othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات مميزة جداً فقط خلال أيام شهر أغسطس الموافق الشهر المحرم بالتوقيت الهجري، والذي يعد من أهم وأكبر أماكن البيع في المملكة العربية السعودية، وخاصة تخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية، وإليكم التفاصيل…..

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية Al othaim

تتوفر بداخل جميع الفروع والأقسام في ماركت العثيم Al othaim منتجات غذائية مختلفة بأسعار مميزة، ومنها: خصم خاص على سعر حليب فريشكو البودرة، وخصم آخر على سعر بسكويت أولكر للشاي السادة وبالكاكاو، كما يوجد بالماركت تخفيض آخر على سعر الويفر المثلث بالكريمة، وتخفيض آخر على سعر ماكفيتيز بالشكولاتة والحليب، والشكولاتة الداكنة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار تابلت جوديفا بيور، وخصم آخر على سعر كورن فليكس كونتري، وعرض على سعر حلوى الترولي بطعم البيتزا، وخصم على سعر حليب أبو قوس شقرات.

تخفيضات خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت خصومات خاصة على أسعار: دجاج ساديا المجمد Sadia، وخصم على سعر صابون أومو الأوتوماتيك الأخضر، وتخفيض على سعر حفائض فاين بيبي ماكس، وتخفيض على سعر جبن بوك Puck الكاسات البيضاء، وعرض آخر على سعر مرقة الدجاج من العلالي، كما لديهم خصم آخر على سعر مناديل الوجه من كلينكس الأصلية، وعرض على سعر حليب المراعي بالشكولاتة، وخصم على سعر شاي بروك بوند الأكياس، وتخفيض على سعر دوريتوس الحلو والحار، وعسل لانجنيز الضاغط.

عروض الأجهزة الكهربائية من العثيم هايبر ماركت

تتوفر أيضاً بفروع العثيم هايبر ماركت كثير من الخصومات الخاصة على أسعار:مكواة أوكارينا البخارية، وعرض على سعر مكواة كولين الجافة، وخصم على سعر براد الماء الحار والبارد من جيباس Geepas، وعلى سعر غلاية كليك أون الستيل، وعلى سعر غلاية فيليبس اليدوية، وعرض على سعر خلاط كيينود Keenwood مع مطحنة، وخصم على سعر خلاط فيليبس مع مطحنة Philips، وعرض على سعر قطاعة الخضار من أي تي سي ITC، وغيرهم.