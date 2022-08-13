نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حتى نصف السعر عروض بنده السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية ، يعتبر هايبر Panda من أكبر المتاجر التي تقدم جميع المنتجات والسلع الغذائية، والمفروشات والملابس، والأجهزة الكهربائية والسلع الهامة التي يحتاجها كل منزل داخل المملكة العربية السعودية، ويلتزم هايبر بنده بالمصداقية والسعر المناسب والكفاءة عالية وكذلك الجودة في المنتجات، فهو يوفر للشعب السعودي الكثير من المستلزمات المنزلية التي يحتاجها في حياته اليومية، وبأسعار تناسب جميع الفئات سواء الطبقة محدودة الدخل أو المتوسطة أو الغنية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض هايبر بنده السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية.

عروض بنده السعودية على أنواع الفراخ

سوف نتعرف على العروض والخصومات التي تطرحها شركة بنده على جميع أنواع الدجاج وهى كما يلي:-

أفخاذ دجاج التنمية ٤٥٠ جرام سعر الحبة ٦.٩٤ ريال بدلاً من ١٠.٢٥ ريال سعودي.

أرجل دجاج التنمية ٤٥٠ جرام سعر الحبة ٧.٧٥ ريال سعودي بدلاً من ١١.٢٥ ريال.

كما يتم عرض صدور دجاج طرية داري ٢ كيلو سعر الحبة بـ ٤٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥٨.٩٥ ريال.

صدور دجاج طرية ساديا ١ كيلو سعر الحبة ٢٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٤.٩٥ ريال.

ناجت الدجاج هرفي ٤٠٠ جرام سعر الحبة ١٣.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٠.٩٥ ريال.

دجاج برديكس ١ كيلو سعر الحبة ١٧.٥٠ ريال بدلاً من ٢٠.٩٥ ريال سعودي.

دجاج دو ١ كيلو سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٩.٥٠ ريال سعودي.

عروض هايبر Panda السعودية على جميع أنواع الجبن

سوف نتعرف على جميع العروض وخصومات التي تقدمها شركة بنده على أسعار الجبن وهي كما يلي:-

جبنة فيتا عضوي ماعز تامبي ٢٠٠ جرام سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٤.٩٥ ريال. جبنة شيدر قالب معد برايد ١ كيلو سعر الحبة ٢٦.٩٥ ريال بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض جبنة شرائح برايد ٤٠٠ جرام سعر الحبة ١٣.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٦.٥٠ ريال. كما يعرض جبن أبيض يوناني تامبي ٢٠٠ جرام سعر الحبة ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٥.٩٥ ريال. جبنة حلوم الصافي ٢٢٥ جرام سعر الحبة ٩.٩٥ ريال بدلاً من ١٤.٥٠ ريال سعودي. جبنة موزاريلا مبشورة السنبلة ٥٠٠ جرام سعر الحبة ٢٣.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣١.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض جبنة كريمي البقرة الضاحكة ٥٠٠ جرام سعر الحبة ١١.٩٥ ريال بدلاً من ١٩.٩٥ ريال سعودي. جبنة مثلثات البقرة الضاحكة ٣٢ قطعة ٤٨٠ جرام سعر الحبة ١٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٧.٥٠ ريال.

عروض بنده السعودية على جميع أنواع الألبان

سوف نقدم لكم العروض والخصومات التي طرحتها شركة بنده على أنواع الألبان وهى كما يلي:-