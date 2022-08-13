انت الان تتابع خبر تشكو من امتلاء ذاكرة هاتفك؟ إليك أفضل الطرق لحل مشكلة امتلاء الذاكرة لن تتكرر المشكلة بعد الآن والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- حل مشكلة امتلاء الذاكرة في اندرويد

عموما؛ يعتبر هذا الامر شائع في هواتف اندرويد، حيث انه مع الاستخدام المتواصل للهاتف وتخزين الصور وتحميل البرامج أو تحميل مقاطع الفيديو تصبح الذاكرة ممتلئة وبحاجة الى تنظيف، ولكن ما هي أسباب امتلاء الذاكرة الخارجية أو الداخليه، وما هو الحل؟

سبب امتلاء ذاكرة الهاتف

هناك اكثر من سبب يؤدي الى امتلاء سعة التخزين في الجوالات التي تعمل بنظام اندرويد خاصة سامسونج وهواوي، ومن هذه الاسباب ما يلي:

تحميل البرامج الغير ضرورية على الموبايل وبشكل عشوائي. الملفات التي تتركها التطبيقات وراءها بعد حذفها. التخزين التلقائي لملفات الوسائط الواردة في محادثات الواتساب. عدم التخلص من البرامج التي لا يحتاجها المستخدم والتي تأتي مثبتة تلقائيا مع ملفات النظام.

حل مشكلة الذاكرة ممتلئة تقريبا منخفضة لجميع هواتف الاندرويد

سوف اذكر لك الخطوات التي سوف نقوم بتطبيقها سويا للتخلص من مشكلة امتلاء الذاكرة في سامسونج او هواوي أو حتى أي هاتف اندرويد، ثم سوف اشرح لك طريقة تطبيق كل خطوة بشكل مفصل.

حذف البرامج الغير ضرورية في الاندرويد. حذف ملفات الواتساب الغير ضرورية. حذف الملفات الزائدة والغير ضرورية من ذاكرة الهاتف. حذف ملفات النظام الغير ضرورية والعالقة في ذاكرة تخزين الهاتف. تسريع الاندرويد بدون برامج. استخدام برامج تسريع الاندرويد وحذف الملفات الغير ضرورية تلقائيا وبشكل مستمر. مجلد مخفي يسبب مشكلة امتلاء الذاكرة في الاندرويد.

طريقة حل مشكلة امتلاء الذاكرة في الاندرويد

يقع بعض المستخدمين ضحية خداع بعض التجار بأنهم يقومون بتبديل هواتفهم بذاكرة تخزين اكبر حتى يتخلصوا من هذه المشكلة؛ ولكن حل هذه المشكلة سهل اذا اتبعت الخطوات التالية:

حذف البرامج الغير ضرورية في الاندرويد

هذه الخطوة كنت قد ذكرتها لك في مقالنا تسريع الاندرويد بدون برامج، يمكنك قرائتها حتى تتعرف على البرامج الغير ضرورية وتقوم بحذفها وتتخلص منها.

حذف الملفات الزائدة والغير ضرورية من ذاكرة الهاتف

من صفحة التطبيقات قم بفتح مدير الملفات. انتقل الى ذاكرة التخزين الداخلية. سوف تجد عدد كبير جدا من الملفات، معظمها يعود الى تطبيقات لم تعد تستخدمها وقكت بحذفها من قبل. احذف كل الملفات التي لا تعود الى أي برنامج تستخدمه في الوقت الحالي. بعد ذلك انتقل الى ملف DCIM. داخل هذه الملف ايضا سوف تجد ملفات تعود الى تطبيقات قمت بحذفها ولكن مخلفات تلك التطبيقات ما زالت موجودة؛ قم بحذفها.

حذف ملفات الواتساب الغير ضرورية

ان تطبيق الواتساب يعتبر من أكثر البرامج التي تستهلك ذاكرة تخزين الهاتف، خاصة ان كثير من المستخدمين لا يعرفون ان الرسائل التي يقومون بارسالها تبقى مخزنة على ذاكرة الهاتف ولا يتم مسحها الا بشكل يدوي أو عن طريق استخدام برامج مخصصة لذلك.

كما تلاحظ من الصورة فإن سعة تخزين هذا الجوال ممتلئة تقريبا، واذا نظرت الى ملف الصور المرسله ستجده تقريبا نصف جيجا بايت، هذا عدا عن ملف الفيديو والرسائل الصوتية وغيره من الملفات، وهذا هو أكثر سبب من اسباب امتلاء ذاكرة الهاتف.

من صفحة التطبيقات على جهازك الاندرويد، افتح مدير الملفات.

اذهب الى ذاكرة التخزين الداخلية. انزل للأسفل حتى تجد ملف WhatsApp. بعد ان تقوم بفتح ملف WhatsApp سوف تجد اكثر من ملف بداخله، اذهب الى ملف media أو “الوسائط”. سوف تظهر لك كل الملفات الخاصة بالصور أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية سواء كانت مرسلة أم واردة. اذهب الى ملف الصور المرسلة “WhatsApp Images”. سوف تظهر لك جميع الصور التي تم تخزينها على هاتفك، بالإضافة الى وجود ملف اسمه sent “المرسلة”. افتح ملف sent، وقم بحذف جميع الملفات التي بداخله، ولكن انتبه الى الملفات التي تريد ان تحتفظ بها، لأن هذا الجراء لا يمكن التراجع عنه. كرر هذه العملية على ملف الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات.

مجلد مخفي يسبب مشكلة امتلاء الذاكرة في الاندرويد

هذا الملف يعتبر من أكثر الملفات المزعجة التي تسبب امتلاء ذاكرة الاندرويد، والسبب انه يقوم بأخذ صورة مصغرة لكل الصور التي يتم تخزينها على الهاتف، والذي سوف اساعدك على التخلص منه عن طريق هذه الخطوات:

أيضا من صفحة الملفات اذهب الى مدير الملفات. ابحث عن ملف DCIM. داخل ملف DCIM سوف تجد ملف آخر اسمه Thumbnails، افتح هذا الملف وقم بحذف كل الملفات التي بداخله، لأن حجمها كبير وليست ضرورية على الاطلاق. اذا لم تجد هذا الملف، ستجد 3 خطوط افقية على يمين الشاشة، انقر عليها ومن الخيارات التي سوف تظهر لك قم باختيار “اظهار الملفات المخفية “Show hidden files”.

حذف ملفات النظام الغير ضرورية والعالقة في ذاكرة تخزين الهاتف

هذه الخطوات لن تتمكن من تطبيقها بشكل يدوي، لذلك انصحك بتحميل برنامج تسريع وتنظيف الاندرويد الذي قمت بكتابة مقال متخصص عن أفضل تلك البرامج.

تسريع الاندرويد بدون برامج

بعد ان تكون قد انتهيت من تنظيف الملفات الغير ضرورية في هاتفك انصحك بقراءة الموضوع الذي يتحدث عن تسريع الاندرويد من خيارات المطور، وبذلك بعد ان تكمل قراة المواضيع التي ذكرتها لكن وتقوم بتطبيق الخطوات السابقة، سوف تحصل على هاتف سريع ونظيف وكأنك قمت بشراؤه من جديد.

استخدام برامج تسريع الاندرويد

هناك العديد من برامج تسريع الاندرويد المتخصصة في تسريع الرام وتحرير سعة التخزين للجوال، ويمكنك البحث على متاجر التطبيقات وتجربة التطبيق الأفضل في ذلك.