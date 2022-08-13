نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 70% على جميع المنتجات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تستمر على مدار الشهر حتى يتمكن عملاء شركة العثيم من شراء كافة احتياجاتهم بأسعار ممتازة، وهذا ما تسعى لتحقيقه شركة العثيم بالمملكة العربية السعودية طوال الوقت، ألا وهو إرضاء كافة الأذواق من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، لذا تقدم لهم كل ما هو جديد داخل فروعها الموزعة في أنحاء السعودية، وسوف نقدم من خلال سطور مقال اليوم أهم الخصومات الموجودة داخل فروع هايبر العثيم بالسعودية.
عروض العثيم السعودية
تتألق فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية من خلال تواجد مجموعة متنوعة من العروض والخصومات، وهذه الخصومات توجد بنسب مختلفة على كافة السلع والمنتجات سواء المواد الغذائية أو الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمستلزمات الشخصية، وغيرها من المنتجات المتوفرة داخل أسواق العثيم.
كما تحرص شركة العثيم أيضًا على تقديم أقوى الخصومات التي تبدأ من 20٪ حتى 60٪ وأكثر، وذلك مساندةً للمواطنين في ظل غلاء الأسعار بشكل كبير، وهذا بالفعل جعل مبيعات الشركة في تزايد مستمر نظرًا لرغبة العملاء في الاستفادة من تلك العروض الخيالية الموجودة داخل فروع شركة عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية.
خصومات العثيم السعودية
- عروض هايبر العثيم السعودية على اللبنة التركية من نوع داري مقدار العبوة يصل إلى 700 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- خصومات هايبر العثيم السعودي على مانجو من نوع الفونسو مقدار كيلو جرام بسعر وهمي 13.25 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم السعودية على شبيهة الجبن البيضاء داري مقدار نصف كيلو جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم السعودية لبنة نوع داري بسعر لا يصدق 21.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على كيلو جرام مونتانا الفراولة المجمدة بسعر 8.75 ريال سعودي بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم السعودية على زيت الزيتون من نوع كوبوليفا الزجاج مقدار 500 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
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