انت الان تتابع خبر هل الإنسان يبيض أم يلد ؟ إليك أسخف عشرة أسئلة يتم سؤال جوجل بها ويجيب عنها والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- قرار مفاجئ أقدمت عليه شركة جوجل التى تدير محرك البحث الأشهر عالمياً، وذلك بالتوقف عن الإجابة على الأسئلة التى وصفها الموقع بـ"السخيفة" وذلك ضمن خطة لتحسين خدمات ونتائج البحث الإلكترونى، بحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية.

واتخذت جوجل القرار بعد أن اتهمت بنشر أخبار كاذبة بسبب بعض الأسئلة غير المنطقية التى يسألها المستخدمون وتجبر الموقع على إيجاد إجابة لها، ولكن.. ما هى أغرب 10 أسئلة بحث المستخدمين عن إجاباتها ، سواء عبر البحث على الموقع كتابةً أو عن طريق الخدمة الصوتية.

هل يخطط أوباما للانقلاب؟

وكانت الإجابة: ربما يخطط أوباما فى الواقع لانقلاب شيوعى فى نهاية ولايته فى عام 2016

إذا استطاعت الحيوانات أن تتحدث، فما هى الأنواع التى ستكون أوقحها جميعًا؟

والإجابة: قد لا تتحدث الحيوانات أبدًا حتى نهاية العالم، لذلك لن يعرف أحد حتى من هو أوقح.

هل تفضل امتلاك حصان بحجم قطة أو قطة بحجم الحصان؟

والاجابة: أفضل رد فعل هو أن تصمت أو تضحك لأنه لا توجد طريقة سيكون لديك حصان يشبه القطة والعكس صحيح

هل يجب أن أخبر والديّ بأننى متبنّى؟

والإجابة: لا يمكنك إخبار والديك بالتبنى ومع ذلك، فمن المنطقى إذا اكتشفت أنك تم تبنيك وترغب فى إبلاغ والديك أنك تعرف الحقيقة.

ماذا يحدث إذا قمت بطلاء أسنانك باللون الأبيض باستخدام طلاء الأظافر؟

الإجابة: راقب ما يتعلمه الأطفال. لاحظ أحدهم أن ابنة عمه تحافظ على أسنانها البيضاء باستخدام طلاء أسنان تجميلى وافترض أنه طلاء أظافر.

-هل تعتقد أن ناسا اخترعت العواصف الرعدية للتستر على صوت معارك الفضاء؟

الإجابة: يجب أن يكون الشخص فضوليًا ومراقبًا عظيمًا ليعتقد أن ناسا اخترعت العواصف الرعدية.

-هل أعاد دونالد ترامب الناس إلى المسيح؟

استغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى يرسل الناس ردودًا مضحكة، جاءت الاجابة: لا فماذا يفعل؟ لقد صوتت لترامب ليكون رئيسا وليس بابا! أجاب الشخص الآخر: ليس أنا، لكن هذا سيكون شيئًا جيدًا.

-لماذا يكرهنا فيروس كورونا؟ ما الذى فعلناه لإزعاجه كثيرا؟

الاجابة: لا يرتدى الناس أقنعة، ويعتقد البعض أنها خدعة. إنها تقوم بعملها فقط. الانتقاء الطبيعى سيمحو كل هؤلاء الحمقى من على وجه الأرض. فقط امنحها الوقت. دع COVID-19 يقوم بعمله وابقى آمناً.

-هل الفتيات من جنوب كاليفورنيا بلاستيك؟

الإجابة: حسنًا، من الأفضل إعادة تدوير البلاستيك إذا كانوا كذلك.

-إذا كان العالم سينتهى، فهل تشترى أو تبيع أو تحتفظ بأسهم؟

الإجابة: إذا كان العالم سينتهى، فما الفرق الذى سيحدثه؟