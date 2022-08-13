نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ايفون ١٣ برو ماكس سعة ١ تيرا بالتقسيط من جرير السعودية وخصم ٩% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير السعودية تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس مع خصم ٩% وفترة ضمان من المصنع تصل إلى سنتين، ومكتبة جرير من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية التي تقدم العديد من ماركات الهواتف الذكية بالتقسيط، ومن أشهرها هواتف شركة آبل الأمريكية، وكثير من المواطنين السعوديين يعتبرون هواتف آبل مظهر من مظاهر الرقي ومواكبة التقدم التكنولوجي في العالم، ويعتبر جوال iPhone 13 pro Max أحسن جوال ذكي موجود بالأسواق، ويتميز بالقوة والمتانة وجودة التصميم، كما يدعم تشغيل أحدث شبكة اتصال في العالم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض ايفون ١٣ برو ماكس من مكتبة جرير السعودية.

تقسيط iPhone 13 pro Max من مكتبة جرير السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر ايفون ١٣ برو ماكس من مكتبة جرير وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-

سعر iPhone 13 pro Max من مكتبة جرير السعودية قبل الخصم ٧٦٩٩ ريال سعودي.

من مكتبة جرير السعودية قبل الخصم ٧٦٩٩ ريال سعودي. ثمن الجوال بعد الخصم ٦٩٩٩ ريال سعودي بنسبة خصم ٩%.

تبلغ قيمة الخصم على الجوال بالريال السعودي ٧٠٠ ريال.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للجوال ١ تيرا، كما يبدأ القسط الشهري بـ ٣٢٤ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهراً ، كما يتضمن الهاتف فترة ضمان من المصنع ٢٤ شهرًا.

مواصفات ايفون ١٣ برو ماكس العامة

يحتوي جوال iPhone 13 pro Max على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يأتي:-

يدعم الجوال مقاومة الغبار، كما يدعم مقاومة الماء حتى ٦ متر لمدة ٣٠ دقيقة. الهاتف يدعم تركيب عدد ٢ شريحة اتصال واحدة إلكترونية نوعها eSim والثانية نوعها Nano Sim. يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الاستانلس ستيل. الهاتف يدعم الاتصال قريب المدي من خلال تقنية NFC. الجوال يحتوي على معالج قوي وسريع يطلق عليه اسم A16 Bionic ويعمل بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يأتي بمعالج رسوميات يطلق عليه اسم Apple GPU 5 Core. الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي للتقليل من الضوضاء أثناء التحدث أو تصوير الفيديوهات. يحتوي على سماعة خارجية ستيريو تعطينا تجربة صوتية ممتازة.

مزايا تقسيط iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير

سوف نتعرف معكم على مميزات تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس وجميع السلع الأخرى من مكتبة جرير وهى كما يلي:-