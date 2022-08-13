نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ستدهشك” 5 استخدامات غريبة لمزيل العرق مش هتصدق انها موجودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفين تماما ان استخدام مزيل رائحة العرق الخاص بك للتخلص من العرق فقط ولكن لا تعلمي ان يمكن اللجوء اليه لتحققي اهداف اخرى من استخدامه في هذا المقال سنعرض لكي هذه الاستخدامات.

استخدام مزيل العرق لتمليس الشعر:

إذا وجدت شعرك غير مرتب بعد الاستحمام ضعي القليل من مزيل رائحة العرق البخاخ على جذور الشعر الامامية وعلى الاطراف فهذه الطريقة تساعد على التحكم في خصل الشعر.

استخدام مزيل العرق لمنع تفاقم الحبوب:

ظهور الحبوب بشكل مفاجئ في اماكن مختلفة من اوجهه مشكله مؤرقة لكثير من الاشخاص في هذه الحالة يمكن اللجوء الى مزيل رائحة العرق نضع القليل منه على اماكن ظهور الحبوب فهو يساعد على منع تفاقمها وتجفيفها.

مزيل العرق لتجفيف البشرة الدهنية:

إذا كنت من اصحاب البشرة الدهنية وعند وضع مستحضرات التجميل تصبح بشرتك زيتية يمكن وضع القليل من مزيل رائحة العرق على منطقة الجبين والذقن ومحيط الفن والانف ولكن يجب ان يكون مزيل عرق برائحة المرمرية لان هذا النبات يمتلك خصائص مطهرة ولا تؤذى البشرة.

مزيل العرق لعلاج لدغة الحشرات:

يجب وضع مزيل العرق معك في الحقيبة فيمكن التعرض للدغة الحشرات في أي مكان تذهبين اليه في هذه الحالة يمكن وضع القليل من مزيل العرق على مكان لدغة الحشرات للتخلص من الشعور بالحكة والحريق على الفور.

مزيل العرق لمنع تعرق الجبين:

الكثير منا يتعرق جبينه في هذه الحالة يمكن وضع القليل من مزيل العرق على مقربة من جذور الشعر وبذلك يمكن فعل اى شئ مثل ممارسة الرياضة دون ان يتساقط العرق على جبينك.

التقليل من حريق ازالة الشعر:

دائما تشعرين بالحريق بعد ازالة الشعر الزائد من جميع المناطق المختلفة في الجسم لكن لا تقلقي بعد اليوم يمكن دهن هذه المناطق بالقليل من مزيل العرق ولن تشعري بهذا الشعور المزعج مره اخرى.

يمنع رائحة القدم الكريهة:

القدم تحتوي على 250 ألف غدة عرقيه أكثر من أي جزء اخر في الجسم فيمكن رش مزيل العرق في القدمين قبل ارتداء الحذاء لمنع تكون أي روائح كريهة بسبب تعرق القدمين.