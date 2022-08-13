شوف عروض ساكو اليوم بأرخص الأسعار في تخفيضات السعودية من موقع ساكو saco

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم متاحة لكم على الأجهزة الكهربائية، ومستلزمات المنزل، والإلكترونيات بخصومات قوية على موقع ساكو اون لاين مع أرخص أسعار تخفيضات السعودية من متجر ساكو saco في السعودية، والذي تجدون معه أجدد المنتجات المطروحة في المملكة من كل الشركات العالمية المسيطرة على السوق العربي والسعودي، وكل هذا تجدوه بسعر تنافسي لفترة محدودة.

عروض ساكو اليوم بأرخص الأسعار في تخفيضات السعودية من موقع ساكو saco

يوجد في ساكو عروض مخفضة جدًا على قطع الأثاث المختلفة التي قد نحتاج إليها في المنزل، فمتاح لديه الجلسات الخارجية بكل مقاساتها وأنواعها، مع العديد من الكراسي المكتبية، بجانب طاولات الطعام والكنب والأرائك، ونقدمهم لكم اليوم بأرخص سعر متاح في كل متاجر السعودية مع تخفيضات الشتاء الجديدة للعام 2022.

ساكو عروض السعودية

طاولة طعام تأتي بكم بعدد 7 كراسي مريحة للجلوس، مطروحة الآن بسعر مخفض متاح بالفروع لفترة محدودة، ألا وهو مبلغ 899 ريال سعودي فقط، والذي يشمل به مبلغ ضريبة القيمة المضافة على السلع، وهذا المبلغ لدل من 1099 ريال سعودي.

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نعرض في تلك الفقرة أسعار قطع الأثاث المنزلي من طاولات الطعام والكنب وكراسي الجلوس، حيث يوجد منهم العديد من التصميمات في كل فروع ساكو الخبر وجدة وكافة المدن في المملكة، والتي تجوها بألوان مميزة وعصرية مع تخفيضات قوية على كل الأسعار، لفترة محدودة.

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طقم طاولة طعام للحديقة مناسب لعدد 8 أشخاص، بسعر 3299 ريال سعودي بدل من 3999 ريال سعودي، بتوفير قدره 700 ريال سعودي، أو بالتقسيط على 12 شهر بمبلغ 275 ريال سعودي.

طقم سفرة مكون من 7 قطع عبارة عن طاولة مع 6 كراسي، مصنوع من فولاذ الراتان، بسعر 1499 ريال سعودي بدل من 1799 ريال سعودي، بتوفير قدره 300 ريال سعودي، أو بالتقسيط على 12 شهر بمبلغ 275 ريال سعودي.

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عرض على طقم عشاء مكون من 7 قطع، وهو عبارة عن ترابيزة مع 6 كراسي حبل، سطح الطاولة مصنوع من السيراميك الزجاجي مع إطار من معدن الألومنيوم، بسعر 4999 ريال سعودي بدل من 5499 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل المجاني حتى باب المنزل، بتوفير قدره 500 ريال سعودي، أو بالتقسيط على 12 شهر بمبلغ 417 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة مكون من 5 قطع من ليفينج اسينت، وهو عبارة عن طاولة بمقاس 36×56×130 سم، مع عدد 4 كراسي، والطقم مصنوع من معدن الألومنيوم وحبل، بسعر 3799 ريال سعودي بدل من 4299 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل المجاني حتى باب المنزل، بتوفير قدره 500 ريال سعودي، أو بالتقسيط على 12 شهر بمبلغ 317 ريال سعودي، ومتاح خدمة التوصيل المجاني.

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طقم جلوس للحديقة مناسب لعدد 6 أشخاص مع مظلة، وهو عبارة عن طاولة بمقاس 152×96×73 سم، مع عدد 6 كراسي، والطقم مصنوع من إطار فولازي بقطر مقاس 2.7 متر، بسعر 1999 ريال سعودي بدل من 2299 ريال سعودي، مع خدمة التوصيل المجاني حتى باب المنزل، بتوفير قدره 300 ريال سعودي، أو بالتقسيط على 6 أشهر بمبلغ 334 ريال سعودي، ومتاح خدمة التوصيل المجاني.

ساكو

يقدم لكم موقع ساكو للتسوق الإلكتروني العديد من كراسي المكتب ذات الجلسات المريحة، والتي تناسب كل الأعمار والأجسام، فجميعنا نقضي أوقات طويلة يوميًا على الكومبيوتر المحمول أو المكتبي، مما قد يسبب ألمًا في الظهر أو الرقبة والكتفين، ولذا يجب الإستعانة بكرسي ومكتب مريحين لتفادي الشعور بالألم عند الجلوس لفترة طويلة.

متجر ساكو

كرسي مكتبي قابل للتعديل من micasa مقاس 92×82×65×48 سم، متاح منه الألوان الأسود، والأحمر، والأبيض، والوردي، والأزرق، والرمادي، بسعر 179 ريال سعودي بدل من 229.75 ريال سعودي، بخصم مبلغ 50.75 ريال سعودي.

كرسي مكتبي قابل للتعديل من micasa مقاس 50×62×95×103 سم، متاح منه الألوان الأسود، والأحمر، والأزرق، بسعر 349 ريال سعودي بدل من 449.75 ريال سعودي، بخصم مبلغ 100.75 ريال سعودي.

ساكو تسوق

خصم مميز حتى نفاذ الكمية على كرسي مكتبي من ساكو، متاح منه الألوان الأبيض والأزرق، بسعر 249 ريال سعودي بدل من 349.75 ريال سعودي، بخصم مبلغ 100.75 ريال سعودي.

عرض مخفض لفترة محدودة على كرسي للألعاب متاح منه الألوان الأسود والأزرق، بسعر 749 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي، بخصم مبلغ 250 ريال سعودي.

ساكو الخبر

كرسي مكتبي متاح منه الألوان الأسود، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 399.75 ريال سعودي، بخصم مبلغ 100.75 ريال سعودي.

كرسي مكتبي كود 70669، بسعر 299 ريال سعودي بدل من 399.75 ريال سعودي، بخصم مبلغ 100.75 ريال سعودي.

كرسي مكتبي كود 56797، بسعر 399 ريال سعودي بدل من 3499.75 ريال سعودي، بخصم مبلغ 100.75 ريال سعودي.

saco

تضم تخفيضات عروض ساكو اليوم أرخص أسعار جلسات ساكو الخارجية ذات التصميم الأنيق الذي يناسب مختلف الطرازات الكلاسيك والمودرن، حيث يوجد منها أشكال ومقاسات تناسب جميع الساحات الخارجية من الحدائق أو الأماكن المفتوحة، فهي مناسبة جدًا للإسترخاء في الهواء الكلق، كما أنها تمثل مظهر جمالي عصري.

موقع ساكو

طقم سفرة مكون من 7 قطع، يكفي لعدد 10 أشخاص، يحتوي على عدد 6 كرسي للجلوس مع طاولة مقاس 67×126×126 سم، الطقم مصنوع من فولاذ راتان مع هيكل من معدن الالومنيوم، بسعر 8999 ريال سعودي بدلًا من 9999 مع توفير مبلغ 1000 ريال سعودي، أو يمكن التقيسط على مدة 12 شهر بقسط شهري قيمته 750 ريال سعودي، ومتاح خدمة التوصيل المجاني حتى باب المنزل.

طقم جلوس للحديقة مناسب لعدد 9 أشخاص، يأتي مع طاولة مقاس 66×80×140 سم، الطقم مصنوع من هيكل من الخوص ومعدن الالومنيوم، بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 6199 مع توفير مبلغ 700 ريال سعودي، أو يمكن التقيسط على مدة 12 شهر بقسط شهري بمبلغ قيمته 459 ريال سعودي، ومتاح خدمة التوصيل المجاني حتى باب المنزل.

تخفيضات عروض ساكو اليوم

طقم جلوس للحديقة مناسب لعدد 7 أشخاص، مع طاولة مصممة بسطح ذو شريحة فولازية، وإطار الطقم مصنوع من معدن فولاذي، متاح في المتجر بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 مع توفير مبلغ 500 ريال سعودي، أو يمكن التقيسط على مدة 12 شهر بقسط شهري بمبلغ قيمته 292 ريال سعودي، ومتاح خدمة التوصيل المجاني حتى باب المنزل.

طقم جلوس ممون من 4 ع عبارة عن عدد 3 كرسي، مع طاولة قهوة، بأطار من المعدن مع هيكل من الخوص، متاح في كل الفروع بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3499 مع توفير مبلغ 500 ريال سعودي، أو يمكن التقيسط على مدة 6 شهر بقسط شهري بمبلغ قيمته 500 ريال سعودي، ومتاح خدمة التوصيل المجاني حتى باب المنزل.

عرضنا اليوم تخفيضات موقع ساكو للتسوق اون لاين بأفضل الأسعار المتاحة في المملكة العربية السعودية، على أن نعرض لكم في الأيام القادمة جديد عروض ساكو للاجهزه الكهربائية مع أحدث خصومات متاجر السعودية في مهرجان تخفيضات موسم الشتاء الخاص بالعام الجديد 2022، فلا تنسوا متابعتنا ليصلكم دائمًا الجديد منا.