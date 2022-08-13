شوف عروض ساكو للأثاث في السعودية بخصومات مذهلة saco عروض لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض ساكو متضمنة أثاث المنزل بدايةً من القطع الأساسية من الكنب وأطقم الأثاث الكاملة، وحتى القطع التي تباع بمفردها من مقاعد، طاولات، كما أنه أمامكم اختيارات رائعة من كراسي استرخاء ساكو وحتى أنه يوجد منها أطقم استرخاء كاملة، فمع العروض المتنوعة على مختلف أشكال الأثاث ستجد ما تبحث عنه بأفضل سعر في saco.

عروض ساكو للأثاث في السعودية

مع عروض ساكو السعودية التسوق الأن أوفر لجميع لوزام المنزل، وأولى التخفيضات متاحة على الأريكة السرير؛ نظرًا لكونها من أشكال الأثاث العملي التي تجمع بين المظهر الفخم للأثاث وفي نفس الوقت تعتمد على فكرة عملية وهى استخدامها لأكثر من غرض، ومتاح منها خامات عديدة فيما يخص القماش، فيوجد القماش العادي وأيضًا الجلد، وننتقل إلى الأطقم الكاملة من الأثاث، وهى أطقم استرخاء مكونة من أكثر من قطعة والعديد من المقاعد وبأسعار رائعة.

أريكة سرير 3 مقاعد، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

طقم أريكة استرخاء 6 مقاعد، بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 5799 ريال سعودي.

طاولات طعام ساكو

فقط في ساكو يمكنكم إيجاد طاولة طعام تتناسب مع كافة المساحات، فيوجد بدايةً من طاولة صغيرة مع 2 كرسي، وطاولة متوسطة الحجم مع 4 مقاعد، ومتاح منه شكل مستطيل وشكل دائري مع ألوان وتصميمات مختلفة، وجميعها صممت لتتماشى مع ديكور المنزل أيًا كانت الألوان الأساسية به، وننتقل إلى طاولات طعام تكفي لعدد أفراد أكبر حتى 6 أفراد، وإليكم الأسعار مع التفاصيل:

طاولة طعام مع 4 كراسي، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

طقم طاولة طعام ساكو مع 6 مقاعد، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

إليكم التصميمات المتاحة من كرسي استرخاء ساكو، مع مزايا فريدة من نوعها لكل تصميم.

كرسي استرخاء بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

ساكو كرسي استرخاء للاطفال بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 449.75 ريال سعودي.

كرسي استرخاء هزاز بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

ساكو عروض

نعرض لكم أكثر من شكل لغطاء الكنب، وهو بمثابة حل مذهل لتجديد مظهر الأثاث وخاصةً إذا كان بحالة جيدة وكنت فقط تريدين تغيير لونه، ومتوافر كافة المقاسات بداية من غطاء كرسي واحد وحتى غطاء الكنب مكون من مقعدين أو ثلاثة، كما يوجد أطقم كاملة بنفس اللون والتصميم.