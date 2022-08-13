شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 75% على جميع المنتجات وحتي 31 أغسطس

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عمر شويل - جدة عروض بنده الجدير بالذكر أن أسواق بنده التي تعرف باسم شركة بنده للتجزئة افتتحت في أوائل سبعينات القرن الماضي، وأصبحت أول سلسلة أسواق تجارية موجودة في المملكة العربية السعودية وافتتحت أول فروعها في محافظة الرياض وبمرور الوقت استطاعت شركة العزيزية أن استولى على أسواق بنده السعودية وبهذا أصبحت أن تحرز لقب أكبر شركة بيع للتجزئة في المملكة، وأيضاً استحوذت على الحصة الأكبر للبيع في الأسواق السعودية وبعد ذلك انضمت شركة العزيزية لشركة صافولا التي تعد أكبر شركة من شركات التغذية التي توجد في الشرق الأوسط.

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الجدير بالذكر أن شركة بنده السعودية المتخصصة في بيع التجزئة تم تأسيسها في عام 1978 ميلادياً وفي هذا الوقت تم دمجها مع شركة العزيزية بنده المتحدة واتخذت اسم مجموعة صافولا فهي الأخرى من أكبر شركات التغذية الشهيرة ونتيجة ذلك الاتحاد استطاعت أن تصبح أكبر شركة بيع التجزئة في المملكة العربية السعودية نفسها، ويجب الذكر أيضاً أن أسواق العزيزية بنده لها أكبر حصة في السوق التجاري السعودي.

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يوجد أكثر من 470 فرع لبنده ماركت توجد في كثير من الدول العربية وأغلب هذه الأفرع توجد في المملكة العربية السعودية، فتتواجد الأسواق في السعودية بالمدن التالية:

الرياض. الخرج. الرس. البكيرية. بريدة. الدمام. الخبر. الجبيل. حوطة سدير. جدة

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