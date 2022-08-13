نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات على المنتجات الأكثر مبيعا خلال أغسطس ضمن عروض العثيم السعودية Al othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أحدث خصومات على المنتجات الأكثر مبيعا خلال أغسطس ضمن عروض العثيم السعودية على أسعار جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لفترة محدودة بجميع الفروع بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تتراوح بين 5،10،15،20،25 ريال سعودي بجميع الفروع ومن خلال العثيم أونلاين، وإليكم التفاصيل….

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكمية Al othaim

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market عروض خاصة على أسعار الجوالات والشاشات الحديثة ، وغيرهم من أجهزة الكترونية حديثة، ومنها: خصم على سعر جوال سامسونج أي 23، وتخفيض آخر منهم على سعر جوال هونر اكس 7، وجوال تكنو بوب لايت، كما لديهم خصم آخر على سعر تابلت اكسيد بسعة 32 جيجابايت، وتخفيض آخر على سعر جوال نوكيا 5310، وتخفيض آخر على سعر هاتف لافا واي 40، وهاتف تابلت لينوفو ام 7، وتخفيض آخر على سعر تابلت سامسونج أي 7 تي 505.

عروض أخرى من العثيم هايبر ماركت Al othaim

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار الشاشات الحديثة المختلفة، وتشمل: خصم على سعر شاشة أرو ال أي دي بحجم 40 بوصة، وخصم آخر على سعر شاشة أرو ال أي دي بحجم 32 بوصة، كما لديهم خصم آخر على سعر شاشة امبيكس ال أي دي سمارت بحجم 32 بوصة، وشاشة امبيكس سمارت اكي بحجم 65 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر خلاط سويز بي اليدوي، وخصم آخر على سعر طباخة الأرز من بانكس بسعة 1،8 لتر، وتخفيض على سعر المقلاة الغير لاصقه من كيتشنجر، وخصم على سعر البورسلين المتنوع، وعلى سعر شنط السفر من ماي ترافل.

عروض العثيم اليوم ضمن عروض العثيم بالسعودية

توفر أيضاً بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market خصومات على أسعار: اسكوتر الأطفال المتنوع، وتخفيض على سعر غلاية الماء من ماركة ألفا، ومقلاة ايبو، كما لديهم خصومات على أسعار التيشرتات الرجالية المتنوعة بألوان مختلفة، وخصم على سعر القميص الرجالي.