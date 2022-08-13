نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنصف الثمن أحدث عروض لولو السعودية على الجوالات الأكثر مبيعا 2022 Lulu سامسونج وآبل وأونور في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنصف الثمن أحدث عروض لولو السعودية على الجوالات الأكثر مبيعا 2022 Lulu سامسونج Sumsung، وآبل apple، وأونور Honor، وغيرهم من أحدث جوالات هذا العام من خلال لولو أونلاين، وفي جميع الفروع، وسوف نوضح لكم تفاصيل عروض لولو السعودية الأسبوعية بداية من اليوم، وحتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل….

عروض لولو السعودية الأسبوعية بداية من اليوم

يمكنكم من خلال هذه المقالة الإستمتاع بأحدث عروض لولو السعودية على أسعار الجوالات الحديثة بمختلف أنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف سامسونج موبايل اس بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس، وخصم آخر منهم على سعر هاتف سامسونج اس 22 بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس، وتخفيض على سعر النسخة الثانية من هاتف سامسونج اس 22 بسعة 256 جيجابايت، وخصم 400 ريال سعودي، كما لديهم في الفروع خصومات على أسعار هاتف سامسونج ايه 73 بسعة 128 جيجابايت، وتخفيض آخر على سعر موبايل Sumsung A53 بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس،وتخفيض على سعر موبايل Sumsung A23 بسعة 64 جيجابايت.

عروض أخرى من لولو السعودية Lulu Ksa offers

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت في السعودية خصومات أخرى، ومنها: خصم مميز على سعر التيك لانسينج مكبر الصوت ببلوتوث، وتخفيض آخر منهم على سعر ام اي ستيك فائق الدقة مع جهاز تحكم، وتخفيض آخر على سعر انكر سماعات ساوند كور البيضاء، وتنزيل حصري آخر على سعر تراندز الماوس اللاسلكي، وخصم آخر على سعر الساعة الذكية من لينوفو Lenovo اس 2 السوداء، وخصم على سعر الساعة الذكية من هواوي جي تي 3 السوداء والرمادية، وخصم خاص على سعر سمارت كلين الرياضية، وتخفيض آخر على سعر سمارت السماعة اللاسيلكية البيضاء والسوداء، وسمارت ألترا وحدة الشحن السريعة.

خصومات خاصة من لولو السعودية Lulu Ksa

توجد عدة خصومات مميزة أخرى بجميع الفروع على أسعار: موبايل سامسونج ايه 22 بسعة 64 جيجابايت موبايل سامسونج ايه 13 بسعة 64 جيجابايت من الجيل الرابع، وتخفيض على اسعار باقي جوالات سامسونج جالكسي Sumsung galaxy المختلفة، وتخفيضات أخرى بجميع الفروع على جوالات آبل أيفون apple iphone، وغيرهم من خصومات أخرى.