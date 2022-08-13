نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الخبز الفينو والتركي والفرنساوي وكافة أنواع الخبز كل نوع بمكوناته وطريقته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر العيش الفينو من أنواع الخبز التي لا يخلو أي منزل منها وعلى الرغم من ذلك فتبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير العيش الفينو في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج وبكل سهولة يمكن تحضير العيش الفينو في المنزل وإليكم في مقالنا التالي كيفية التحضير خطوة بخطوة.

طريقة تحضير العيش الفينو

يتم تحضير العيش الفينو بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير والطريقة الدقيقة لضمان نجاحه من أول مرة.

مكونات الخبز الفينو

عبوة من الخميرة الجافة. ملعقة من الملح. ملعقتان من الزيت. ثلاثة ملاعق كبيرة ونصف من السكر. كأس وربع الكأس من المياه الدافئة. أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

خطوات تحضير الخبز الفينو

يتم تحضير العيش الفينو بخطوات بسيطة للغاية وهي كالتالي:

يتم الحصول على إناء ويتم إضافة نصف ملعقة السكر مع المياه الدافئة. بعد ذلك يتم خفق ثلاثة ملاعق من السكر والملح والدقيق مع بعضهم البعض. يتم إضافة الزيت في خليط الخميرة وبعد ذلك يتم وضعهم في خليط الدقيق ويتم الخلط لحين أن يتشكل لديكم خليط ناعم. بعد ذلك يتم وضع كمية من الدقيق ليتشكل لديكم عجينة لينة القوام. يتم العجن لفترة عشرة دقائق. يتم الحصول على إناء ويتم دهنه بالزيت ثم يتم تغطيتها وتركه لمدة ساعتين في مكان دافئ لحين أن يصبح حجم العجينة متضاعف. بعد ذلك يتم تقسيم العجينة على شكل نصفيين ويتم وضعها في صينية ويتم تغطيتها وتركها لمدة ساعتين. يتم بعد ذلك وضع العجينة في الفرن لحين أن يتغير لونها إلى اللون البني الذهبي.

طريقة تحضير الخبز التركي

يعتبر الخبز التركي من أنواع الخبز المميزة التي لديها مذاق ناعم ويمكن بكل سهولة الآن تحضير الخبز التركي في المنزل لما له من مذاق شهي ومكونات بسيطة في التحضير وإليكم في السطور الآتية تلك المكونات.

مكونات الخبز التركي

كأس ونصف الكأس من الدقيق. ملعقة من الخميرة. مياه دافئة للعجن. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقتان من الزبدة. ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. ملعقتان من السكر

خطوات تحضير الخبز التركي

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية: