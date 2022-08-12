نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طرد الزواحف من البيت نهائيا مثل الأبراص (الوزغ) والثعابين وغيرهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طرد البرص من المنزل هو أكثر ما يؤرق سكان المنزل، حيث أن الابراص من الزواحف الأكثر خطورة عند تواجدها في المنزل، لأنها تسبب تناقل البكتيريا من الأطعمة وعلى الأطعمة إلى الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر مما يلحق الضرر بصحة الإنسان، كما أن تواجدها في المنزل يسبب على واشمئزاز شديد لا يمكن لبعض الأشخاص تحمله، لذلك أصبحت الحاجة للبحث عن أفضل الطرق للتخلص من البرص وإبعاده عن المنزل قدر المستطاع، لتجنب الأضرار المبالغة التي يمكن إلحاقها أمر غاية الأهمية، لذلك حرصنا علي تناوله معكم في هذا المقال من خلال موقعنا.

طريقة طرد البرص من المنزل طبيعيا

تختلف طرق طرد الابراص بين الطبيعي والكيميائي ألا أن الطرق الكيميائية تقتصر على المبيدات الكيميائية والحرية بمختلف أنواعها إلا أنها تحمل الكثير من المخاطر أثر استنشاق هذه المواد خصيصا للأطفال لذاك يتجه الكثيرين إلي الطرق الطبيعية والتي تتمثل فيما يلي:

استخدام المكونات الطبيعية ذات الرائحة النفاذة مثل:

ألشطه والقرنفل والفلفل الأسود: يتم دمجها معا ووضعها في أماكن تواجد الابراص أو دمجها بالماء ورش البرص بها مباشرة.

الثوم والملح: يتم وضعهم في أماكن انتشار الابراص مثل الشقوق والفتحات …وغيرها أو رش البرص بها بدمجها بالماء ويفضل أن يكون مثلج.

الماء المثلج: وتحتاج هذه الطريقة إلى التعامل المباشر مع الابراص، حيث يتم رش البرص مباشرة بالماء المثلج ما يشغل حركته ، ومن ثم يتم قتله بأي أداة.

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