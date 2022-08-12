شوف عروض بندة اليوم على الإلكترونيات بخصومات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض بندة اليوم تحتوي على عدة خصومات كبيرة على مختلف المنتجات المعروضة داخل هايبر بنده، من بين السلع المتوفرة داخل بروشور العروض أشكال مختلفة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية من مختلف العلامات التجارية، حيث يمكنك إيجاد ما تحتاج إليه من المراوح ومكيفات الهواء باختلاف أنواعها، حيث لا غنى عنها خلال أيام فصل الصيف الحارة، تجد أيضاً الكاويات البخارية، ماكينات الحلاقة، وكذلك شاشات التلفزيون الذكية والقلايات الهوائية والشوايات الكهربائية أيضاً، فضلاً عن مستلزمات المطبخ من الأواني والقدور وغيرها. عروض بندة اليوم يمكنك شراء قلاية كي اون بدون زيت سعة 17 لتر، مقابل 299 ريال فقط بدلاً من 359 ريال وتوفير 60 ريال سعودي.

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