شوف عروض هايبر لولو على السلع الغذائية بأسعار تصل إلى النصف

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عمر شويل - جدة بأسعار تصل إلى النصف يمكنك شراء كافة مقاضيك الأسبوعية والشهرية ضمن عروض هايبر لولو، حيث يعرض لولو هايبر ماركت مئات الأصناف من المنتجات الغذائية المختلفة بخصومات تصل إلى نصف الثمن، يمكنك إيجاد العديد من المأكولات المميزة من الفطائر والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى العديد من التسالي والمكسرات والتوابل أيضاً، كما يعرض لولو هايبر ماركت بعض منتجات شركة لولو بالإضافة إلى عدة أنواع مميزة من التمور العربية الرائعة، فضلاً عن مئات المنتجات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى أنواع متعددة من الصوصات والصلصات، تسري العروض من يوم الأربعاء 10 أغسطس إلى الثلاثاء 16 أغسطس. عروض هايبر لولو استمتع بالطعم المميز لفطيرة لولو الهشة المغطاة بالسكر وزن الحبة 135 جرام، أو فطيرة هشة مزينة بالمشمش من نفس الوزن مقابل 6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

كيك شابورة لولو عبوتين بسعر تنافسي فقط 15.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

يمكنك إعداد بسكويت الشوفان الشهي باستخدام شوفان لولو الأبيض في برطمان بلاستيك، وزن كيلو بسعر 13.95 ريال للحبة بدلاً من 15.95 ريال. لولو هلام نفطي نقي 100 مل × عبوتين مقابل 9.95 ريال بدلا من 12.95 ريال.

ورق عنب لولو برطمان 1015 جرام بسعر 16.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال. لولو هايبر ماركت تجد داخل هايبر لولو إيسنشيال إيفري داي فراولة كاملة مجمدة 16 أونصة سعر الحبة 21.5 ريال بدلاً من 31.5 ريال.

سيدني هاوس تشيز كيك ياباني إنتاج ماليزي سعر الحبة 22.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي. كريم أو ذا كروب زهيرات البروكلي 907 جرام بسعر 14.5 ريال بدلاً من 18.5 ريال.

فولفيك مياه معدنية طبيعية عبوة لتر ونصف من إنتاج المملكة المتحدة، بسعر 7.95 ريال بدلاً من 12.5 ريال. لولو ماركت فينه دقيق فاخر لجميع الاستخدامات/ دقيق بر وزن كيلو جرام بسعر 0.95 ريال بدلاً من 1.95 ريال.

زيت دوار الشمس شمس سعة العبوة لتر ونصف احصل على قطعتين بسعر 32.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

عافية زيت ذرة عبوتين العبوة لتر ونصف بالإضافة إلى عبوة 500 مل، احصل على هذا العرض مقابل 44.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال. أمريكانا كرات لحم بقري 400 جرام/ شيش كباب بقري 320 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

زنجر فيليه الدجاج حار ومقرمش أمريكانا وزن العبوة كيلو جرام بسعر 43.95 ريال بدلاً من 48.95 ريال. كيلو من الزبيب الذهبي بسعر 14.90 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

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