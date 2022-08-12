شوف عروض بنده أقوى عروض الصيف على السلع الغذائية بخصومات مذهلة لا تفوتها Panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده تقدم أقوى عروض الصيف المذهلة على مختلف السلع الغذائية بخصومات مذهلة. فكما تعودنا من متاجر بنده وهايبر بنده على تميزها في شتي المجالات حيث نجد متاجرها منتشرة بشكل كبير في أكثر من من دولة مختلفة. ومن خلال مجلة هايبر بنده المذهلة استمتع معنا بأقوى عروض الصيف من بنده سواء على السلع الغذائية أو مختلف الأجهزة بتخفيضات أكثر من مذهلة لا تفوت العرض. عروض بنده أقوى عروض الصيف على السلع الغذائية بخصومات مذهلة اشتري لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا، وزن العبوة 80 جم، سعر أربع حبات 9.95 ريال بدلاً من 15 ريال سعودي. خصم نصف السعر على زيت زيتون بكر ممتاز رحمة وزن 500 مل بالإضافة إلى 250 مل، بسعر 27.50 ريال بدلاً من 55 ريال سعودي.

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