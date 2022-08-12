نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الإسبوعية على المكيفات والجوالات خصومات شهر أغسطس المذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الإسبوعية على المكيفات والجوالات خصومات شهر أغسطس المذهلة، تتوفر مقلاة عميقة جرانيت مستر كوك غير قابلة للصق مقاس 36 سم بسعر 61 ريال بدلا من 79 ريال خصم 23%، يتوفر طقم عشاء ابيض كوتايا 24 قطعة بسعر 104 ريال بدلا من 149 ريال خصم 30%، يتوفر طقم أواني طبخ مستر كوك 9 قطع بسعر 299 ريال بدلا من 309 ريال ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.

عروض هايبر بنده على المكيفات والجوالات

تتوفر ضمن عروض شهر أغسطس مروحة عمودية كليك اون بسعر 169 ريال بدلا من 229 ريال خصم 26%، تتوفر مروحة بلاك اند ديكر بسعر 179 ريال بدلا من 249 ريال خصم 28%، يتوفر مكيف شباك وايت وستنجهاوس 1800 وحدة بسعر 1599 ريال بدلا من 1646 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية على المكيفات مكيف هواء جيباس سعة 7 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 365 ريال خصم 18%.

عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر أغسطس

تتوفر مقلاة غير لاصقة مستر كوك 32 سم بسعر 61 ريال بدلا من 76 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس ترمس لون ذهبي شاها سعة 3 لتر بسعر 145 ريال بدلا من 220 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية ترمس ساعات سعة 1 لتر بسعر 38 ريال بدلا من 56 ريال خصم 32%، يتوفر إبريق مع حافظة ثلج سعة 2.5 لتر بسعر 10 ريال بدلا من 15 ريال خصم 33%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر ترمس شاها باللون الازرق سعة 680 مللي لتر بسعر 37 ريال بدلا من 48 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مروحة اريتي بسعر 179 ريال بدلا من 249 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس مبرد هواء جيباس بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال خصم 20%، يتوفر مكواة بخار تيفال بسعر 99 ريال بدلا من 109 ريال خصم 10%.

عروض الشاشات هايبر بنده

تتوفر شاشة تلفزيون تي سي ال سمارت تي في 50 بوصة أندرويد يدعم تقنية 4 كي، ضمن عروض شهر أغسطس بسعر 1499 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده الإسبوعية شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل يو إتش دي 65 بوصة سمارت تي في أندرويد يدعم تقنية 4 كي بسعر 2599 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 26%، يتوفر شاشة تلفزيون توشيبا 55 بوصة ال اي دي بسعر 1599 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 47%.

عروض الجوالات هايبر بنده

يتوفر هاتف شاومي ريد مي نوت 10 اس بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال خصم 21% سعة تخزينية 128 جيجابايت، يتوفر هاتف شاومي ريد مي نوت سعة 6 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية.