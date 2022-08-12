نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير على الساعات والشاشات الذكية والجوالات حرق أسعار خيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الساعات والشاشات الذكية والجوالات حرق أسعار خيالي، تتوفر هواوي واتش 3 جي بي اس سوار جلد و هيكل ستانلس ستيل بسعر 1399 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 17% توفير 300 ريال، تتوفر سامسونج جالاكسي واتش 4 كلاسيك سوار رياضي ريدج جي بي اس هيكل ستانلس ستيل بسعر 1199 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 20% توفير 300 ريال ضمن عروض مكتبة جرير.

عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية والجوالات

يتوفر هواوي واتش جي تي 4 46 مجموعة مون بايس جي بي اس 2 ستانلس ستيل بسعر 899 ريال بدلا من 1099 ريال خصم 18% توفير 200 ريال، تتوفر ضمن عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية هونر واتش جي تي اس 3 هيكل ستانلس ستيل وسوار جلد بسعر 799 ريال بدلا من 959 ريال خصم 16% توفير 160 ريال، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار شهر أغسطس شاومي ريدمي واتش 2 لايت بلاستيك و سوار سيليكون بسعر 249 ريال بدلا من 319 ريال خصم 21% توفير 70 ريال.

عروض أجهزة التاب مكتبة جرير

يتوفر تي سي ال 10 تاب ماكس شاشة 10.3 انش ثماني النواة سعة 64 جيجابايت بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 20% توفير 250 ريال، يتوفر ضمن عروض مكتبة جرير هواوي ميت باد برو سعة 256 جيجابايت شاشة 12.6 إنش ثماني النواة بسعر 2849 ريال بدلا من 3599 ريال خصم 20% توفير 750 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس حرق أسعار لينوفو يوجا تاب 11 سعة 256 جيجابايت ثماني النواة بسعر 1749 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 12% توفير 250 ريال.

عروض أجهزة اللاب توب مكتبة جرير

يتوفر اتش بي سبيكتر اكس 360 لاب توب 2 في 1 الجيل الحادي عشر إنتل كور اي 7 13.5 بوصة، ضمن عروض مكتبة جرير على أجهزة اللاب توب سعة 32 جيجا رام بسعر 7499 ريال بدلا من 8699 ريال خصم 13% توفير 1200 ريال، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار شهر أغسطس ديل انسبايرون لاب توب 2 في 1 الجيل الحادي عشر سعة 518 جيجابايت بسعر 3399 ريال بدلا من 4399 ريال خصم 22% توفير 1000 ريال.

عروض الجوالات مكتبة جرير

يتوفر جوال هواوي ميت اكس اس 2 سعة 512 جيجابايت و 8 جيجا رام كوالكوم سناب دراغون بسعر خاص 7999 ريال بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 4636 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات مكتبة جرير هاتف ابل ايفون 11 سعة 64 جيجابايت ابل ايه 13 بايوتيك بسعر 2099 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 30% توفير 900 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس هاتف شاومي 12 برو سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام شبكة 5 جي بسعر 3599 ريال بدلا من 4099 ريال خصم 12% توفير 500 ريال.

عروض الشاشات الذكية مكتبة جرير

تتوفر شاشة ال جي الترا اتش دي نانو سيل يدعم تقنية 4 كي 80 بوصة سمارت تي في كيو ليد بسعر 4799 ريال بدلا من 14999 ريال خصم 68% توفير 10 آلاف و200 ريال، تتوفر ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير شاشة هايبر اس 6 الترا اتش دي 55 بوصة يدعم تقنية 4 كي كيو ليد أندرويد بسعر 2149 ريال بدلا من 3799 ريال خصم 43% توفير 1650 ريال بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 249 ريال، تتوفر شاشة تي سي ال 55 بوصة الترا اتش دي ال اي دي أندرويد يدعم تقنية 4 كي بسعر 1899 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 36% توفير 1100 ريال ضمن عروض مكتبة جرير.