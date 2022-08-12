نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب علي الجائزة الكبرى 100 الف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، الجوائز المالية الكبرى تحقق حلم كل شاب وفتاة، حيث يبحث الجميع عن المسابقات التي تقدم جوائز كبيرة يتمكن الفائزين من الاستفادة منها، لذلك نجد أن البحث عن مسابقة الحلم مهول، حيث يرغب الجميع في الفوز بالمسابقة، فهي تحقق أحلام الكثير من الأشخاص على مستوى الوطن العربي، كما تعتبر من أكبر المسابقات على مستوى العالم، حيث يتم بث هذه المسابقة على القناة السعودية ويقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، وتقدم بشكل أسبوعي ويتم خلال الحلقات الجديدة الإعلان عن الفائز، لذلك يبحث الجميع عن شروط الاشتراك في المسابقة، لذا سوف نوضح لكم هذه الشروط.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

ليتمكن جميع الأشخاص من الإشتراك في مسابقة الحلم للعام الجديد لابد من توافر الشروط التي حددها فريق المسابقة في المُتقدم، حيث لا يمكن لجميع الاعمار الاشتراك في المسابقة، فهناك عدة شروط تحكم المُتقدم في المسابقة، حيث أنها من المسابقات التي بُنيت على أحكام وقواعد محددة، ويمكن معرفة شروط هذه المسابقة من خلال إتباع الآتي.

شرط أن يكون المُتقدم قد وصل إلى السن القانوني 18 عاما.

لابد أن يكون عربي الجنسية.

عدم وجود أي صلة قرابة بين المُتقدم وفريق البرنامج.

أن يجيب المتسابق على جميع الأسئلة التي يرسلها فريق البرنامج إليه.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

قام فريق البرنامج بتحديد عدة أرقام خاصة بكل دولة حتى يتمكن جميع المتسابقين على مستوى الوطن العربي من الإشتراك في مسابقة الحلم، فكل دولة يختلف رقمها عن الأخري، ويقوم المُتقدم بإرسال كلمة حلم أو دريم على الرقم الخاص بدولته، لذلك يبحث الجميع عن أرقام الدول، وتتمثل الأرقام التي يمكن لجميع المتسابقين إرسال إجابات الأسئلة عليها في إتباع الخطوات التالية.