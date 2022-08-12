نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تكييف فى المنزل بطرقة سهلة للقضاء علي حر الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تكييف فى المنزل، دخول الصيف تزداد درجة الحرارة في الانتفاع يوم بعد يوم، ويشعر الكثير من الناس بالحاجة إلى التكيف بشكل دائم، وذلك بهدف مقاومة سخونة الهواء والتمتع بجو أكثر انتعاش، ولكن مع ارتفاع اسعار التكييف بشكل كبير يصعب على الكثير تحقيق ذلك، كما أن كثرة استخدام التكييف تكن سبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه لذلك أصبح شراء التكيف في المنزل أمر مرهق الكثير من الناس، لذلك جئنا لنعرض لكم طريقة عمل التكييف المروحة في المنزل بتكاليف بسيطة وخطوات محدودة تابعونا لمعرفة الخطوات.

أجهزة وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء حتي لو أغلقتهم أحدهم مفاجأة أوقفهم فورا بهذه الطريقة

طريقة صنع تكييف الهواء من المروحة

باستخدام بعض المواد البسيطة والتي تكون في متناول أيدي الجميع يمكن عمل تكييف سريع ويعطي النتيجة المطلوبة وخطوات عمل التكييف كالآتي:

المكونات

كمية مناسبة من المياه. عدد ٢ كيس ملح. وعاء كبير الحجم. ورق قصدير. عدد ٤ زجاجات من البلاستيك. وعاء كبير بلاستيك فارغ. صندوق من البلاستيك يوجد بها فراغات. مروحة منزلية صغيرة.

طريقة التصنيع

يتم إحضار الوعاء البلاستيكي وضع أربع لتر من المياه بداخله. أضيفي إليه الملح، ثم يتم التقليب حتى يذوب الملح مع المياه. يتم إحضار الزجاجات الفارغة. أضيفي بداخلها محلول المياه بالملح وذلك يتم من خلال استخدام القمع. الآن يمكنكم إضافة الزجاجات البلاستيك المزودة بالماء المالح داخل الفريزر، وتترك حتى تتجمد تمامًا.

اسهل طريقة لصنع تكيف منزلى فعال

يحتاج كل واحد منا فى هذة الفترة شديدة الحر من الصيف الي ترطيب المنزلة وتخفيض درجة الحراة حتى يتمتع بالراحة والهدواء دون اى مصاريف اضافية اى فواتير كهرباء مبالغ فيها.