نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اظبط الأن…تردد قناة وناسة كيدز لتنمية مهارات الاطفال والاستمتاع بافضل الأغانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة وناسة كيدز، من القنوات المخصصة لأطفال بدات تقديم المحتوى خلال قناة اليوتيوب تحاول جاهدا ان تقدم محتوى مميز لااطفال لتنمية المهارات وتعليم الاطفال من بداية عمر العام وذلك من خلال تقديم بعض الاغانى والفيديوهات التى تقدمها شخصية كارتونية يحبها جميع الاطفال واصبح لها معجبين بالملايين.

لذلك تبحث كثير من الامهات عن تردد قناة وناسة وذلك ليطمئن قلبها على طفلها عند تركة لمشاهدة التلفزيون ومتابعة الكثير من الاعمال التى تقدمها وذلك لكونها تقدم محتوى ترفيهى تعليمى، ترغب فى تعليم الاطفال ولاكن بطريقة بسيطة مسلية عن طريق غناء شخصية مفضلة ومحببة لدى الاطفال.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد

قناة وناسة هى قناة ترفيهية تربوية للاطفال انطلقت عام ٢٠١٨ وتعمل على تقديم محتوى مختلف ومميز لجذب حب الاطفال وبالفعل لها معجبين فى مختلف الدول واصبح الكثير يغني اغانيها مثل ضاعت لولو وين لولو وسوف نقدم لكم من خلال ثقفنى الان تردد قناة wanasat baby.

تردد 11430.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب عمودى.

معامل تصحيح الخطا5/6.

برامج قناة وناسة

وين لولو

رجعت لولو

شو بدنا نقول لبابا

لولو ضربت ميدو وجعتو ايدة.

يم يم انا جوعان.

مـامـا تـركتـني انـا لـحـالـي يـا دلــي .

اغنية سورى ماما .

لا تفتح الباب.

اغنية شكرا شكرا شكرا.

لولو حلوة كتير وشيك.

جدو على من الاغانى القديمة التى يحبها الكبار قبل الاطفال ولاكن بشكل جديد.

حرامى سرق القطة.

وبذلك نكون قدمنا لكم تردد قناة وناسة التى يتم البحث عنها بشكل مكثف ولاكن كما نقدم لكم دائما من خلال مقالتنا التى نقدمها لكم من خلال ثقفنى بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الاولاد خلال فترة الاطازة من بعض الانشطة التى تعمل على زيادة تركيز والانتباة وتنظيم يوم الطفل من خلال مشاهدة التلفزيون ولاكن بشرط الايتعدى ال٣٠ دقيقة متواصلة ويفضل عدم مشاهدة طفل اقل من سنتين وذلك لتجنب تبلد فى اعصاب الدماغ، يترتب علية تاخر دراسى وسلوكى لذلك يجب علي الام مراعاه عدد الساعات التي يشهدها الطفل للتلفاز لتجنب أي أثار جانبية قد تحدث.