مكون جهنمي وفعال لتنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة أصعب البقع والأوساخ بمسحة واحدة

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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض، انتشر الكوتشي الأبيض بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، حيث نرتدي الكوتشي الأبيض على جميع الملابس وخاصة الكاجوال لما لها من مظهر جميل وشياكه في ارتدائه، ولكن الكثير يواجه مشكلة كبيرة في تنظيفه حيث يتراكم عليه الكثير من الأتربة والاتساخات التي تجعل هناك طبقة من الاصفرار وتغيير لون الكوتشى الأبيض بشكل ملحوظ، ويبحثون عن طرق تنظيف الكوتشى الأبيض. طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض خلطة بيكربونات الصوديوم المقادير ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من ماء الأكسجين.

استخدام فرشاة أسنان. طريقة الاستخدام نأتي بعلبة بلاستيكية صغيرة ونضع بها ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ثم نخلط معها ملعقة كبيرة من ماء الأوكسجين مع نصف ملعقة من الماء ونخلطهم مع بعض جيدا حتى تتشكل عجينه لينه.

نأخذ جزء من الخليط ونضعه على جميع جوانب الكوتشي ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يتم جفاف الخلطة على الكوتشي.

نستخدم فرشاة أسنان لفرك الكوتشي وإزالة طبقة الاتساخات الموجودة بها حتى يتم إزالتها تماما من على الكوتشي. خلطة معجون الاسنان المقادير استخدام فرشاة أسنان عادية.

كمية مناسبة من معجون الأسنان.

مقدار مناسب من الماء اللازم للتنظيف.

قطعة نظيفة من القماش بيضاء. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء صغير ونضع به كمية مناسبة من معجون الأسنان وتستخدم فرشاة الأسنان ونضع معجون الأسنان على الكوتشي الابيض ونبدأ في عملية التنظيف.

نزيل جميل الأتربة والاتساخات المتراكمة على الكوتشي بالفرشاة مع فركه جيدا.

نستخدم قطعة من القماش البيضاء و نبللها بقليل من الماء ونمسح بها الكوتشي جيدا حتى نلاحظ ان لونه اصبح ناصع البياض. خلطة سائل غسل الأطباق المقادير نستخدم مقدار مناسب من سائل غسيل الأطباق.

كمية مناسبة من الماء اللازم للتنظيف.

فرشاة أسنان.

قطعة من القماش النظيفة. طريقة الاستخدام نحضر إناء صغير ثم نضع به مقدار مناسب من سائل غسيل الأطباق ثم نضيف عليه كمية مناسبة من الماء للتنظيف.

نضع سائل غسيل الأطباق علي الكوتشي الأبيض ونستخدم فرشاة أسنان في فرك الأتربة والاتساخات علي الكوتشي.

نبلل قطعة من القماش النظيفة بالماء ثم نزيل بها سائل غسيل الأطباق من على الكوتشي حتي يصير لونه ابيض ناصع.

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