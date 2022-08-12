طريقة طرد البرص “الوزغ”من البيت إلى الأبد والتخلص من الصراصير نهائيا

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عمر شويل - جدة يعتبر البرص من أنواع الزواحف التي تتسلل خفيه إلى المنازل، والعديد من الأشخاص يبحثون عن طرق التخلص منه وطرده من المنزل، وذلك لأنه يسبب ضررا كبيرا للأشخاص إذا اقترب من أي طعام خاصا الملح، وعند تناول الأفراد أي أطعمة اقترب منها البرص سوف يعاني من أمراض نحن في غنا عنها، ومن الصعب التخلص من البرص وذلك لأنه سريع الحركة، وهنا سوف نعرض لكم طريقة طرد الابراص من المنزل.
طريقة طرد الابراص من المنزل
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من الابراص نهائياً من المنزل وهذه الطرق هي:
- المصيدة اللاصقة: هذه المصائد يمكنك استعمالها في صيد جميع انواع الزواحف، وهي أيضاً من أهم الوسائل التي يمكنك من خلالها صيد البرص، لأنها تحتوى على عدة طبقات لاصقة لا يستطيع البرص الفرار منها، وذلك عن طريق وضع المصيدة اللاصقة في الأماكن الذي يأتي منها البرص مثل الشبابيك، ومداخل المنزل، والفتوحات الموجودة في المنزل.
- الماء البارد: من المعروف أن البرص يختبئ ويعيش في الأماكن الدافئة، ولا يحب التواجد في مكان بارد، وهكذا يمكنك التخلص منه وطرده عن طريق وضع الماء البارد في بخاخ بلاستيك ورش البرص بها عند رؤيته، وأيضاً يوجد رشاش قوى في الحدائق التي تتجمع فيها الابراص بكثرة.
- المبيدات الحشرية: تعتبر المبيدات واحدة من أفضل وأسهل الطرق للتخلص نهائيا من البرص، وهناك الكثير من الأشخاص يستخدموا هذا النوع من المبيدات الحشرية لأنه سهل الاستخدام، ويمكنك رشه في أماكن تواجد الابراص.
طرق بسيطة لطرد البرص من المنزل
هناك طرق طبيعية يمكنك طرد بها البرص وهي:
وضع الثوم مع الملح في جميع أنحاء المنزل، لأن البرص لا يستطيع الاقتراب منهم.
- يمكنك رش الفلفل الأسود في أماكن دخول الابراص، لأن ذلك يسبب هياجان لدى البرص.
- وأيضا البصل يمكنه أن يهيج البرص، لأنه إذا شعر بوجود البصل سوف يفر على الفور.
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