نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت السعودية اليوم أرخص عروض الصيف من lulu hypermarket في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على عروض لولو ماركت السعودية اليوم وأرخص تخفيضات وخصومات الصيف من سلسلة متاجر لولو lulu hypermarket بالمنطقة الشرقية، حيث يعرض مجموعة من لوازم البيت في الصيف والتي تتضمن أجهزة التبريد من مكيفات ومراوح وغيرها من أجهزة المبرد الكهربائي، وكذلك ما يحتاجه المواطن السعودي في فصل الصيف من كريمات الحماية من الشمس بأسعار مخفضة في عروض رائعة مقدمة خصيصًا من لولو هايبرماركت لعملاء التسوق أون لاين من خلال الصفحة الرسمية وموقع لولو ماركت أون لاين، أو يمكنك زيارة أقرب الفروع واختيار العرض المناسب، تعرف على باقي التفاصيل في التالي.

عروض لولو ماركت السعودية

ينطلق لولو ماركت بحملة عروض الصيف المذهلة بأسعار مخفضة وتستمر حتى يوم 16 أغسطس الجاري، ويعرض فيها أفضل المنتجات وأكثرها طلبًا ومبيعًا في هذا التوقيت من العام، وتضم مجموعة متنوعة من أجهزة التبريد ذات المواصفات المثالية والمتفاوتة؛ لتتناسب مع احتياجات العملاء، ولاغنى عن المراوح الكهربائية العامودية ومراوح الطاولات الصغيرة التي تمنحك التبريد المثالي في فصل الصيف، كما يوفر لولو ماركت خدمة التوصيل المجاني على المنتجات التي يتخطى ثمنها 250 ريال، بالإضافة إلى خصم إضافي قدره 25 ريال سعودي وذلك باستخدام الكود المتوفر بالعرض GB25.

سيموفي مبرد هواء بسعر 399 بدلًا من 449 ريال.

جري مبرد الهواء 20 لتر بسعر 799 بدلًا من 999 ريال.

مروحة عامودية من أوبتيما بسعر 169 بدلًا من 249 ريال.

ارايتي مروحة طاولة 40 سم بسعر 159 بدلًا من 299 ريال.

أجدد عروض لولو ماركت ثلاجات

متوفر بالمتجر عروض خاصة على الثلاجات وأجهزة التبريد والمكيفات السبليت ومكيف الشباك، إلى جانب مبرد وموزع المياه من باناسونيك، وذلك ضمن النشرة الأسبوعية الخاصة بعروض الصيف، والتي تبدأ من يوم 10 أغسطس وتستمر حتى يوم 16 أغسطس 2022 المقبل، يمكنك اختيار العروض المفضلة والدفع من خلال بطاقات الإئتمان الخاصة بك عبر تطبيق متجر lulu Hypermarket Store، وإليك تفاصيل العروض والأسعار.

ثلاجة وايت ويستنج هاوس 7.17 قدم بسعر 1799 بدلًا من 1999 ريال.

مكيف شباك هاير 1.5 بارد بسعر 1399 بدلًا من 1499 ريال.

سوبر مكيف سبليت 1.5 بارد بسعر 2099 بدلًا من 2499 ريال.

مبرد وموزع ماء من باناسونيك بسعر 799 بدلًا من 999 ريال.

لولو هايبر ماركت على لوازم المنزل

تعلن سلسلة متاجر لولو هايبرماركت بالمنطقة الشرقية بالسعودية عن أفضل عروض زيوت الطبخ النباتية الفاخرة والمنقاة بجودة ممتازة، وذلك ضمن عروض الصيف التي تنتهي في خلال 5 أيام، وتضم التخفيضات والخصومات زيت دوار الشمس النباتي المثالي للطبخ الصحي، وكذلك زيت الذرة الصافي والفاخر من عافية في عرض خاص وهو كالتالي.

احصل على عبوتين زيت ذرة من عافية 1.5 لتر + 500 مل هدية بسعر 44.95 ريال.

عبوتين زيت مازولا دوار الشمس 1.5 لتر بسعر 37.90 ريال.

عرض عبوتين زيت دوار الشمس من شمس 1.5 لتر بسعر 32.95 ريال.

عبوتين زيت نور دوار الشمس 1.5 لتر + 500 مل بسعر 43.95 ريال.

إليكم أفضل العروض والتخفيضات أعزائي القراء من لولو ماركت السعودية على أسعار أفضل منتجات الصيف، ونتابع معكم الجديد في عروض السعودية اليومية والأسبوعية، فتابعونا عبر موقعنا هذا.