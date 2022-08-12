نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية مهرجان الخمسات خصومات هائلة في جميع الفروع بالمملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من ضمن السلاسل التجارية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يكون متوافر فيه العديد من الأقسام من أجل تلبية كافة متطلبات واحتياجات الزبائن التي يحتاجونها ويريدونها، ومن ضمن تلك الأقسام والأصناف هي، الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات المنزلية ومنتجات الأطفال والسلع الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الإلكترونية وكل الاحتياجات التي يرغب بها كل فرد بالمملكة العربية السعودية.
عروض العثيم السعودية
يكون هايبر العثيم من إحدى الأسواق الكبيرة والشهيرة التي تعمل على تقديم العديد من الخصومات والعروض المذهلة والقوية بالصورة الكبيرة والتي تكون مستمرة طوال العام والتي يتواجد منها السلع الغذائية والغير غذائية ومنها، المنتجات التي تخص العناية الشخصية والمأكولات والمنظفات والأسماك والمجمدات وكل ما يتوفر في السوق، كما أن السوق يعد من أنجح الأسواق الشهيرة والكبيرة في المملكة العربية السعودية التي تقوم بمنح وتقديم أكبر الخصومات والعروض المذهلة التي يريدها كل فرد.
تخفيضات العثيم اليوم
- 1.5 لتر من زيت نور دوار الشمس يكون بسعر 18.95 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- 10 * 1100 جرام من الدجاج المجمد نوعه دو يكون بسعر 179.95 بدلًا من 207 ريال سعودي.
- المياه من النوع نوفا مقدار 24 * 0.55 لتر يكون بسعر 9.95 بدلًا من 20.50 ريال سعودي.
- 7 كيلو جرام من صابون المركز من النوع تايد يكون بسعر 49.95 بدلًا من 97.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من الملوخية المجمدة من النوع داري يكون سعرها 3.50 بدلًا من 4.75 ريال سعودي.
- اللبنة التركية من النوع داري مقدار 700 جرام سعرها يكون 14.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من المانجو الفونسو يكون بسعر 13.25 ريال سعودي.
- 500 جرام من شبيهة الجبن البيضاء من النوع داري يكون سعرها 8.95 بدلًا من 10.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من اللبنة نوعها داري يكون 21.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من مونتانا الفراولة المجمدة تكون 8.75 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من زيت الزيتون من النوع كوبوليفا الزجاج يكون سعرها 12.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- قطع الدجاج المجمدة من النوع دو مقدار 500 جرام سعرها يكون 13.25 بدلًا من 18.95 ريال سعود.
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