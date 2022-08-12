شوف عروض هايبر لولو خصومات تصل إلى نصف السعر

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو في هذا الأسبوع تعد من أقوى الخصومات التي يمكنك التعرف عليها حيث يقوم هايبر لولو بتقديم خصومات تصل إلى نصف السعر، وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بتقديم مثل تلك العروض حيث يقوم بتقديم عروض وخصومات بصفة يومية وأسبوعية على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية، وفي هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر ماركت اللحوم الحمراء الطازجة، وتشكيلة متنوعة من الأسماك الطازجة تصل إلى أكثر من 70 نوع يومياً، والفاكهة الطازجة، والأجهزة الكهربائية، وأواني الطهي، وهواتف المحمول كل ذلك وأكثر بخصومات تصل إلى نصف السعر، وتكون العروض سارية من يوم 10 أغسطس حتى 16 أغسطس. خصومات لولو ماركت احصل على جوال فيفو واي 21 تي بمساحة 128 جيجا بايت فقط بسعر 799 ريال سعودي بدلا من 859 ريال.

كما يمكنك الحصول هاتف اوبو اي 74 من الجيل الخامس فقط بسعر 1049 ريال سعودي بدلا من 1119 ريال. قم بشراء جوال هونر اكس 9 بمساحة 128 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1099 ريال.

احصل أيضا على هاتف هونر اكس 7 من الجيل الرابع فقط بسعر 769 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء هاتف فيفو اكس 60 من الجيل الخامس بمساحة 256 جيجا بايت فقط بسعر 1999 ريال بدلا من 2699 ريال.

احصل على هاتف فيفو في 23 عند زيارة لولو هايبر ماركت بمساحة 128 جيجا بايت بسعر 1299 ريال بدلا من 1499 ريال. خصومات تصل إلى نصف السعر من هايبر لولو اشتري أيضا نوت بوك اسوس مخصص للألعاب كور اي 5 فقط بسعر 3399 بدلا اي 4299 ريال. قم بشراء نوت بوك كور اي 5 فقط بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 3099 ريال.

نوت بوك اتش بي مور اي 3 بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2249 ريال

كما يمكنك الحصول على ايديا باد 3 لينوفو كور اي 3 بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1799 ريال.

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اشتري عصارة حمضيات من ايكون 25 واط بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال.

كما يمكنك شراء فرن حراري من ايكون بسعر 99 ريال بدلاً من 189 ريال.

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