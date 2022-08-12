نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ايفون ١١ من مكتبة جرير السعودية بالتقسيط وتخفيضات ٣٠% في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير خدمة تقسيط ايفون ١١ مع تخفيضات كبيرة تصل إلى ٣٠%، وهواتف شركة آبل الأمريكية تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، ويرجع اختيار المواطنين السعوديين لهواتف شركة آبل الأمريكية إلى متانة وجودة وقوة الخامات التي يصنع منها الجوال، وجوال iPhone 11 يحتوي على مزايا كبيرة تجعله من أحسن الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق العربية، ويدعم الجوال تشغيل شبكة الجيل الرابع، كما يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض ايفون ١١ من مكتبة جرير ومدة التقسيط.
تقسيط ايفون ١١ من مكتبة جرير
هو نتعرف معكم على سعر iPhone 11 من مكتبة جرير بالتقسيط وقيمة القسط الشهري ومدة التقسيط وهى كما يلي:-
- سعر ايفون ١١ قبل الخصم ٣٢٩٩ ريال سعودي.
- سعر الهاتف بعد الخصم ٢٢٩٩ ريال سعودي بنسبة خصم ٣٠ %، كما يشمل السعر قيمة ضريبة القيمة المضافة.
- قيمة خصم الجوال ١٠٠٠ ريال سعودي.
- القسط الشهري الذي يقوم العميل بدفعة ١٠٧ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهراً.
- يتضمن الجوال فترة ضمان ٢٤ شهراً من المصنع.
مميزات تقسيط iPhone 11 من مكتبة جرير
هناك العديد من المزايا التي يستطيع أن يحصل عليها العميل عند تقسيط ايفون ١١ من جرير السعودية وهى كما يأتي:-
- يحصل العميل على الجوال بدون دفعة أولى.
- يحصل على الموافقة الفورية السريعة عند توفر الشروط.
- يستطيع أن يحصل العميل على تمويل يصل إلى ٣٠ ألف ريال عند تقسيط السلع من مكتبة جرير.
- فترة تسديد الأقساط طويلة تصل إلى ٣٦ شهراً.
- لا يحتاج العميل إلى وجود كفيل عند تقسيط السلع من مكتبة جرير.
- التمويل الذي يحصل عليه العميل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
شروط الأهلية لتقسيط ايفون 11 من جرير
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر عند تقسيط iPhone 11 من مكتبة جرير وهى كما يلي:-
- أن يكون العميل الذي يعمل بإحدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية عمره ٢١ سنة، كما يجب أن تكون فترة شغل الوظيفة ٣ أشهر وصافي الراتب ٤٠٠٠ ريال سعودي.
- العسكريين يجب أن يكون السن ٢١ عاماً، كما يجب أن تكون فترة شغل الوظيفة ٦ أشهر والراتب ٤٠٠٠ ريال.
- العاملين بالقطاع الخاص السن ٢١ عاماً ومدة شغل الوظيفة ٣ أشهر، كما يجب أن يكون الراتب ٤٠٠٠ ريال.
- المتقاعدين لا بزيد السن عن ٧٠ عاماً، والراتب يجب أن يكون ٤٠٠٠ ريال سعودي.
- المقيمين الذين يعملون بالقطاع الحكومي والخاص أن يكون السن ٢٥ سنة، كما يجب أن تكون مدة شغل الوظيفة ١٢ شهراً، والراتب ٤٠٠٠ ريال سعودي.
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