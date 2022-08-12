وداعا حر الصيف أصنع تكييف بنفسك في المنزل بكيس ملح وزجاجة مياه في اقل من دقيقة

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عمر شويل - جدة ربما طريقة عمل المكيفات المنزلية لا تكون صعبة كما يتوقع البعض حيث أن الأمر يكون في منتهى السهولة ولكن لا بد من معرفة الادوات المستخدمة في صناعة المكيف، ولا بد أن يكون لدى الشخص خبرة في هذا الأمر، وتوفير عازل للحرارة في المكيف حتى لا يتعرض أي شخص إلى وجود مشاكل اثناء تشغيل مكيف الهواء المنزلي في أي وقت.

الأدوات المستخدمة لصناعة مكيف هواء

ومن ضمن الأدوات التي تحتاج إليها في صناعة التكييف المنزلي هي الأدوات التالية:

وعاء بلاستيك ويكون مزود لغطاء عليها.

كما أنه لا بد أن يكون الوعاء عازل للحرارة.

تحتاج أيضا إلى مروحة صغيرة في الحجم تكون متقاربة مع حجم الوعاء البلاستيكي.

نحتاج إلى كوع كبير من البلاستيك والذي يكون بحجم 4 انش أو من الممكن أن نضيف حوالي ثلاثة أكواع صغيرة.

قلم من الرصاص.

منشار يعمل بالكهرباء.

مثقب كهربائي.

مصدر لهذه الكهرباء.

خطوات صناعة مكيف هواء بارد بأدوات بسيطة جدًا

والصناعة المكيف في المنزل تقوم بالخطوات التالية:

لا بد من رسم محيط المروحة وتقوم برسم الاكواع البلاستيكية وذلك على جدار الوعاء المصنوع من البلاستيك الذي يكون عازل للحرارة.

كما أنه من الممكن فيما بعد أن تقوم بوضع المروحة على الغطاء.

كما يمكنك ان تضعهم في مساقات قريبة من بعضها البعض.

عن طريق المنشار نقوم بتفريغ الدوائر التي قمت برسمها، ولاتضغط بقوة حتى لا ينكسر الوعاء.

نضع وجه المروحة على الغطاء.

في حال إذا تمكنت من أن تجعل الفتحة مناسبة فلن تضطر إلى استخدام اي أدوات تثبيت.

لا بد أن تقوم بالتوصيل بمصدر الطاقة سواء البطارية أو الخلية الشمسية.

كما أنه لا بد من أن تقوم بوضع الملح في الوعاء نفسه حتى لا يفقد الثلج كمية البرودة الموجودة به .

نغلق الوعاء البلاستيكي العازل.

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