نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبة طرد البرص من المنزل بدون لمس في 3 دقائق مهما كان حجمه مش هيرجع تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترات الماضية يعتبر ارتفاع درجات الحرارة من المشاكل العويصة التي لا يمكن أن تتخيل نتيجتها، حيث أنه كان هذا السبب في انتشار الحشرات المنزلية، خاصة أن الابراص من الزواحف التي تعمل على إثارة الاشمئزاز، كما أن الابراص والزواحف تعمل على الزحف على الجدران والتحرك إلى العرف المنزلية، وفي كل أرجاء المنزل ويعتبر هذا الأمر يسبب الذعر لكل سكان المكان ولهذا السبب وضحنا لكم كيف يمكن التخلص من مشاكل الابراص.

تجارب ناجحة للوقاية والتخلص من دخول الابراص للمنازل

وخلال المقال سوف نوضح لكم طريقة فعالة في التخلص من الابراص المنزلية والتي ينصح بها الأطباء البيطريين, والعديد من الخبرات التقليدية والشعبية والتي حققت نجاح مبهر في الفترة القادمة حيث أن الزواحف والابراص يكون من السهل التخلص منها ولكن لا بد من معرفة الخطوات الخاصة بهذا الأمر، ومن أفضل الطرق هي:

إن يتم وضع قطعة من القماش الذي يكون مملوء بالشيح كما أنه يتم وضع هذا القماش في كل مداخل المنزل وفي كل الفتحات والمنافذ وخاصة في الشرفات حيث أن الشيخ له تأثيره الفعال في التخلص من الابراص المنزلية والزواحف.

كما أنه يتم وضع قشر البيض وذلك إمام باب المنزل وفي كل الفتحات والمنافذ، حيث أن قشر البيض له رائحة نفاذة تعمل على التخلص من وجود الحشرات في المنزل.

نضع كرات من المعجون مع التبغ وذلك أمام كل المنافذ في المنزل خاصة في فترة الليل حيث أن هذه الفترة تنشط فيها الحركة الخاصة بـ الابراص المنزلة.

من الممكن أن يتم استخدام خلطة من الفلفل الحار مع الشطة وان يتم وضعها أمام الفتحات والنوافذ المختلفة، وكل الشرفات والشبابيك.

شرائح البصل والثوم الأكثر فعالية لطرد «الابراص»

ومن ضمن الخطوات المستخدمة في قتل الابراص في المنزل هي الخطوات التالية: