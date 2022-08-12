اقوى واوفر من الجاهز.. طريقة الصابون السائل مثل الشركات باحترافية وجودة عالية بتكلفة بسيطة جدا بكميات كبيرة فى دقيقتين بكل سهولة

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عمر شويل - جدة اقوى واوفر من الجاهز.. طريقة الصابون السائل ، طريقة عمل الصابون السائل بالمنزل الذي يستخدم لكافة أغراض التنظيف في منزلك، فمنه ما يصنع لتنظيف الأواني، ومنه ما يصنع لتنظيف المفروشات، وغير ذلك الكثير، ومن الضروري أن يكون متوفرًا بشكل دائم في المنزل، لأنه من المنظفات الأساسية والضرورية ويستخدم بصورة يومية، لذا عليك توفيره في منزلك وتصنيعه بطرق آمنة على صحتك وصحة أفرد أسرتك، ومن هنا جلبنا لك أفضل وأسهل الطرق لصنع صابون سائل أفضل من توقعاتك.

اقوى واوفر من الجاهز.. طريقة الصابون السائل

لكي تتمكني من الحصول على صابون ممتاز لأغراض التنظيف يجب أن تتأكدي من توافر المكونات التالية:

ماء.

بطاس أو صودا كاوية.

سليكات.

جلسرين سائل.

معطر سائل أو مسحوق.

السلفونيت.

الطريقة:

الماء المطلوب هنا هو قدر لتر واحد فقط، فاسكبيه في دلو مناسب، على أن تضعي فيه البطاس وتذيبيه بملعقة خشبية.

من الممكن أن تضيفي على نفس الخليط السلفونيت، مع التقليب باستمرار، أو وضع نصف الماء لتذويب البطاس والنصف الآخر لتذويب السلفونيت.

إن كنت فصلت المزيجين فبعد تذويب المادتين امزجيهما سويًا في وعاء واحد، بينما إن لم تكوني قمت بالفصل فاستمري بتحريك السلفونيك حتى الذوبان الكامل.

ستلاحظي أن الخليط أصبح ساخنًا، لا بأس، هذا الأمر طبيعي.

استمري في تقليبه بدون توقف إلى أن يبرد تمامًا، ويصبح متجانسًا.

وهنا تستطيعين إضافة المكونات المتبقية، وهي المعطر، وكذلك الجلسرين.

من الممكن إضافة لون مصرح به إن أردت ذلك.

بعد إتمام كافة الخطوات ابدأي بإفراغ الصابون في عبوات مناسبة للاستخدام حين الحاجة.

صنع صابون سائل للمفروشات

هذا النوع من الصابون يساهم في تنظيف السجاد والمفروشات بالمنزل، وهي تتطلب المكونات التالية:

نشادر.

بطاس.

نفط.

ماء.

عطور.

الطريقة: