نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف iPhone 12 و ايفون 11 بخصومات تصل إلى 35% على اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حصل iPhone 12 و ايفون 11 على عروض جبارة وخصومات كبيرة من موقع اكسترا السعودي، وتعد هواتف iPhone من الهواتف واسعة الانتشار في المملكة العربية السعودية، وكانت شركة apple قد أعلنت عن إطلاق موديل iphone 13 الأحدث لديها في شهر 9 من العام الماضي، وتقدم شركة آبل عبر هواتفها مزايا عديدة من ضمن أبزرها جودة الكاميرا الخرافية وكذلك قدرة المعالج القوية في هذه الهواتف التي تجعل من سرعتها أمر في غاية التميز. iPhone 12 و ايفون 11 بخصومات تصل إلى 35% على اكسترا هناك خصم على آيفون 12 بنسبة 25% لدى موقع اكسترا، مساحة الهاتف التخزينية 128 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف بعد الخصم الكبير هو 2999 ريال بدلا من 4049 ريال سعودي.

كذلك هناك خصم على ايفون 12 ميني مساحة 128 جيجا باللون الأحمر ليصبح سعره 2699 ريال.

أيضا هناك خصم خرافي بنسبة 35% على هاتف ايفون 12 برو ماكس مساحة الـ256 جيجا بايت.

سعر الهاتف أصبح 3704 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال. عروض اكسترا على ايفون 11 بالتوازي مع iphone 12 وخصومات بنسب خيالية خصم بنسبة 35% على هاتف ايفون 11 الـ4 جي 128 جيجا باللون البنفسجي.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف هو 2299 ريال بعد الخصم وكان قبل ذلك بسعر 3559 ريال سعودي.

ولأول مرة خصم 69% على هاتف ايفون 11 ليصبح سعره هو 1068 ريال سعودي.

وأيضا هناك ايفون 11 الأسود بمساحة 128 جيجا بخصم 35% على 2299 ريال سعودي. اكسترا يطلق خصومات قوية على جوالات مختارة والأسعار الجديدة مفاجأة ايفون 13 برو ماكس بمساحة 256 جيجا بايت باللون الأزرق بخصم 8.77%.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف هو 5199 ريال سعودي.

كذلك هناك عرض على هاتف سامسونج جالاكسي أيه 22 5 جي 128 جيجا بنسبة خصم 10%.

سعر الهاتف بعد الخصم هو 809 ريال سعودي.

45% خصم على هاتف سامسونج جالاكسي إس 20 إف إي الجيل الخامس.

سعر الهاتف بعد الخصم هو 1649 ريال سعودي وقبل الخصم السعر كان 2999.

خصم 40% على هاتف هونر 50 الـ128 جيجا بايت الأخضر.

وفي الوقت نفسه حجم الشاشة الخاصة بالجهاز هي 6.57 بوصة.

سعر الهاتف بعد الخصم هو 1299 ريال سعودي وكان قبل الخصم 2199 ريال. طريقة التواصل مع موقع اكسترا في السعودية كل أيام الاسبوع ما عدا الجمعة من 9 صباحا إلى 10 مساءً ويوم الجمعة من 4 مساءً وحتى 10 عصرًا.

وفي الوقت نفسه يمكن الاتصال على الرقم التالي للاستعلام: 8001240900.

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