نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف آيفون 13 برو ماكس ضمن خصومات جرير التي تصل إلى 47% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي آيفون 13 برو ماكس في خطة عروض جرير الأسبوعية، وكذلك هناك مجموعة أخرى من الأجهزة التي تشملها العروض أيضا بنسب خصومات قوية، ويعد iphone 13 pro max هو أقوى هاتف محمول حاليا لدى شركة أبل الأمريكية، ولذلك لما يحتويه من إمكانيات وقدرات سوف نستعرضها لاحقا في هذا المقال، وتقدم مكتبة جرير عروض بشكل مستمر على الأجهزة الإلكترونية وكذلك على منتجات المدارس وأيضا على الشاشات والكتب وغيرها من الأغراض الضرورية في الحياة اليومية. آيفون 13 برو ماكس ضمن عروض جرير الأسبوعية بخصومات جبارة العرض على آيفون 13 برو ماكس الـ265 جيجا بايت والعرض عبارة عن خصم 8%.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف بعد الخصم هو 5199 ريال وسعره قبل الخصم كان 5699 ريال.

كذلك هناك عرض على لاب توب هاير 65 بوصة دقة 4k الترا اتش دي أو ال اي دي تي.

الكمبيوتر المحمول بسعر 12 ألف 229 ريال وحصل على خصم بنسبة 47%.

وفي الوقت نفسه أصبح سعر اللاب توب بعد الخصم هو 6399 ريال سعودي. عروض جرير الأسبوعية القوية على المنتجات الجبارة في مجال الإلكترونيات هناك عرض على لاب توب هواوي ميت بوك 13 اس، الكمبيوتر المحمول 13.4 بوصة.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف بعد الخصم ه 4199 ريال وقبل الخصم كان 5999 ريال.

اللاب توب حصل على نسبة خصم بقيمة 30%.

كذلك هناك سامسونج جالكسي واتش 4 كلاسيك الساعة تحتوي على gbs.

أيضا تحتوي الساعة على هيكل ستاينلس ستيل وسوار رياضي ريدج.

سعر الساعة هو 1199 ريال سعودي بعد خصم 20% وكان سعرها قبل الخصم هو 20%. أقوى خصومات جرير على المنتجات القوية في العالم التقنيات الذكية حصلت سماعة هواوي فري بودز 3 آى على خصم خرافي بقيمة 31%.

وفي الوقت نفسه سعر السماعة أصبح بعد الخصم هو 299 ريال سعودي.

أيضا هناك خصم على سامسونج جالكسي اس 22 الترا سعة 256 جيجا بايت.

الهاتف حصل على خصم بقيمة 7% وسعره بعد الخصم هو 4899 ريال سعودي. أبرز مواصفات آيفون 13 برو ماكس يحتوي الهاتف على 3 كاميرات رئيسية بحالات قوية قادرين على التقاط الصور بجودة احترافية.

وفي الوقت نفسه دقة هذه الكاميرا 12+12+12 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس للسرعة الخرافية كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

ويمكن الاطلاع على أبرز مزايا ايفون 13 برو ماكس بقراءة الموضوع بالعنوان التالي.

مواصفات iphone 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية.

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