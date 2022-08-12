شوف عروض بنصف السعر من lulu على أصناف مختلفة من البضائع المتنوعة بأسعار منافسة

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عمر شويل - جدة عروض بنصف السعر من أسواق lulu الرياض والخرج على أصناف مختلفة من البضائع المتنوعة بأسعار منافسة على السلع التموينية، حيث تقدم أيضاً أقوى التخفيضات التي تستمر لمدة أربع أيام على بعض المنتجات المعروضة بداخل المجلة الأسبوعية، مثل الأسماك، والخضروات والفواكه، اللحوم الكاملة والمقطعة من أجزاء مختلفة من الذبيحة، منتجات العناية الشخصية الشخصية، منتجات مساحيق التنظيف للملابس والصحون، ونستكمل الخصومات المتنوعة على المعجنات والحلويات.

عروض بنصف السعر من lulu على أصناف مختلفة من البضائع المتنوعة بأسعار منافسة

حيث توفر لكم أيضاً عروض على وجبات جاهزة متنوعة، ويوجد العديد من الأصناف المجمده المختلفة من منتجات سيارا، كما تقدم عافية ولأول مرة تشكيلة جديدة ومختلفة من التوابل المميز بخصم رائع عند الشراء يصل إلى 30 %، يبدأ العرض من يوم 10/8/2022 الموافق 12 محرم 1444 ويستمر لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية.

عروض لمدة أربع أيام فقط على منتجات البقالة و منتجات العناية الشخصية والملابس

بوك جبنة كريم قابلة للدهن، وزن الحبة 500 جرام، بسعر 25.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال وفر 14.00 ريال.

كرتونة دجاج مجمد رضوي 10 حبات × 110 جرام، بسعر 166.95 ريال بدلاً من 198.00 ريال وفر 31.05 ريال.

فريشكو حليب بودرة بوزن 2.25 جرام، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 52.50 ريال وفر 17.55 ريال.

شامبو بانتين 600 ملل، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 27.45 ريال وفر 12.50 ريال.

تايد مسحوق الغسيل، بسعر 19.90 ريال بدلاً من 44.75 ريال وفر 24.85 ريال.

تيجان أرز سيلا بسمتي، بوزن 10 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال وفر 25.00 ريال.

نور زيت دوار الشمس 1.50 لتر + 500 لتر، بسعر 42.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال وفر 25.00 ريال.

عروض متنوعة من الأسماك واللحوم الطازجة بأسواق lulu الرياض والخرج

سلطعون كبير محلي، سعر الكيلو 9.90 ريال بدلاً من 13.90 ريال وفر 4.00 ريال.

سمك بلطي، وزن 300 / 500 جرام، بسعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 24.90 ريال وفر 5.00 ريال.

شاه نعيمي سعودية كاملة، وزن من 20 جرام ل 24 جرام، بسعر 699.00 ريال بدلاً من 999.00 ريال وفر 300.00 ريال.

لحم جمل محلي طازج بالعظم، سعر الكيلو 18.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 15.05 ريال.

قسم المعجنات والحلويات والوجبات الجاهزة