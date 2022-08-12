نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده شهر أغسطس خصم يصل ل 60% علي الأغذية واللحوم والدواجن في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم عروض بنده السعودية تخفيضات كبيرة على ما تقوم بطرحه داخل فروع بنده بالمملكة العربية السعودية، وهذه الخصومات تأتي بأسعار مميزة يمكنك الشراء بها في كل فروع شركة بنده السعودية بالمملكة، وهناك الكثير من العملاء يعد التسوق من فروع بنده متعة كبيرة، وذلك لأنه يتوفر داخل فروع هذه الشركة كل ما يحتاجه العميل من مختلف الأصناف، وإليكم تقرير شامل عن أفضل التخفيضات في فروع الشركة بالمملكة العربية السعودية.
عروض بنده السعودية
تعد شركة بنده السعودية من أكبر الشركات التي تستطيع من خلالها شراء كل ما يتعلق بالأجهزة والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والمفروشات والملابس والمنظفات والعطور، وغيرها من احتياجات المواطنين بالمملكة، ومن أفضل خصومات بنده في هذه الفترة ما يلي:
- تنزيلات أسواق بنده على زبدة الفول السوداني ناعمة / خشنة من نوع قودي مقدار العبوة 510 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.
- خصومات هايبر بنده السعودية على مكرونة من نوع الجود كويتي مقدار العبوة 400 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق بنده السعودية على طحين فاخر بر الأولى مقدار كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.80 ريال سعودي.
تخفيضات مجلة بنده السعودية
- خصومات هايبر بنده السعودية على كورن فليكس كلوقز مقدار العبوة يصل إلى 750 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق بنده السعودية دجاج دو الحبة بسعر وهمي 18.50 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال سعودي.
- الآن مع تنزيلات بنده السعودية اشتري شبيهة قشطة المراعي مقدار العبوة يصل إلى 170 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.
- احصل من تخفيضات بنده السعودية على جبنة كريم مطبوخة شيدر قابلة الدهن المراعي مقدار 2×900 جرام بسعر خيالي 38.95 ريال سعودي بدلاً من 55.95 ريال سعودي.
- الآن يمكنك الحصول على بطاطس شيبس ليز مقدار العبوة 160/165 جرام + 10٪ هدية بسعر حصري يصل إلى 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال سعودي.
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