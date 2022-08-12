شوف الحق عروض جرير خصم يصل ل 70% على الاجهزة والشاشات قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة الآن مع عروض جرير السعودية استمتع بالخصومات الكبيرة التي تقدمها مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية، وهذه المنتجات التي تعرضها من أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق، بالإضافة إلى تقديم هدايا قيمة على مختلف المنتجات داخل أسواق جرير، ومن أقوى المنتجات التي تجدها في مكتبات جرير الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية الحديثة بالإضافة إلى الأثاث المكتبي، وغيرها من أحدث المنتجات المميزة التي يتزايد عنها البحث من قبل العملاء بشكل كبير.
عروض جرير السعودية
من أفضل الخدمات التي تقدمها شركة جرير هي عروض التقسيط، والتي يستطيع من خلالها كل عميل شراء كافة احتياجاته، ويسدد بالطريقة التي تتناسب معه عبر شركة جرير، كما توفر أيضًا خدمات التسوق عبر الإنترنت بشكل مريح الأمر الذي يجعل الشراء عبر فروعها في منتهى السهولة، ويمكنك الاختيار عبر التطبيق الإلكتروني المميز الذي تم تقسيمه بشكل يتيح التعامل معه بكل سهولة، وذلك بدلا من الذهاب إلى فروع الشركة والتكدس والازدحام؛ فهذا الأمر جعل التسوق تجربة ممتعة بالنسبة للعميل.
تخفيضات مكتبات جرير السعودية
- اشتري من أسواق جرير السعودية شاشة الألعاب المنحنية من نوع شاومي مي حجم الشاشة 27 بوصة بسعر لا يقاوم 1349 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليوم على شاشة الألعاب المنحنية مقاس الشاشة 34 بوصة من نوع شاومي مي ليد بسعر مذهل 1599 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- احصل على هاتف آبل أيفون 11 سعة الجهاز تصل إلى ذاكرة 128 جيجابايت، كما يدعم هذا الهاتف تقنية LTE 4G متوفر باللون الأسود بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي بخصم 30٪.
- لا تفوت عرض الشراء المميز على آبل أيفون 13 بسعة ذاكرة تصل إلى 128 جيجابايت، ويدعم هذا الهاتف تقنية 5G يتوفر من الهاتف اللون السماوي الذي يشبه لون الليل بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي بنسبة خصم 7٪ على المنتج.
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