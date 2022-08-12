نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده خصم 60% خلال شهر أغسطس تسوق بسرعة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكون مقر شركة بنده الأساسي يتم تواجده في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع التي تكون من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط وكذلك من ضمن السلاسل المتخصصة في أكبر متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية مع توافر العديد من المتاجر التي تم وصولها حوالي 200 متجر في الكثير من المدن وهم 44 مدينة، وأيضًا تقوم شركة بنده بتشغيل اثنان فرع للمتاجر وهم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.

عروض بنده شهر أغسطس خصم يصل ل 60% علي الأغذية واللحوم والدواجن

عروض بنده السعودية

سوق بنده يكون من الأسواق التي تستطيع تشغيل العديد من المراكز التي تخص التوزيعات الأساسية حوالي أربعة بالمملكة العربية السعودية مع توافر العديد من الشحنات التي تم وصول عددها نحو ستمائة شاحنة، كما أن ذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية للمتاجر التي كانت حوالي سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، وأيضًا يزور الهايبر كل عام العديد من الزبائن التي وصل العدد الخاص بهم نحو مائة وعشرون مليون عميل.

تخفيضات بنده اليوم

6 * 62 جرام من فطيرة الجبن من النوع لوزين يكون بسعر 4.50 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.

سعر الكيس من شرائح الخبز الهرفي الأبيض يكون 3.50 بدلًا من 4.50 ريال سعودي.

اثنان حبة من كرواسون الجبنة من النوع لوزين مقدار 60 جرام 5 + 1 يكون بسعر 12.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.

اثنان حبة من شرائح الخبز الأسمر من النوع لزين مقدار 600 جرام تكون بسعر 11 بدلًا من 12 ريال سعودي.

العبوة الترويجية من الجبن الشيدر نوعها المراعي مقدار 6 * 56 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية