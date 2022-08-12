شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% أقوى عروض السعودية فصل الصيف

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عمر شويل - جدة يوجد شركات العثيم لبيع جميع منتجات والسلع المنزلية، حيث يوجد له العديد من الفروع في العديد من المحافظات، كما يوجد أكثر من فرع في كل محافظة، ويوجد تخفيضات تنافس مخالف الشركات من حيث بيع اللحوم والدواجن والأجهزة، والخضروات وغيرها من السلع والمنتجات، وتعد هذه العروض من أشهر العروض بالوطن العربي نظرا لتوجدها في العديد من الدول العربية، ونوضح لكم في هذا المقال أهم هذه العروض.

عروض العثيم في فروع مصر

يبحث معظم الأشخاص في مختلف أنحاء جمهورية مصر عن العروض الحالية الموجودة بالفروع المختلفة في كل المحافظات عن اللحوم والسلع والأجهزة وإليكم أهم هذه العروض كالتالي.

كيلو من الجبنة الرومي يباع ضمن عروض العثيم بسعر 85 جنية بدلا من 100 جنية في السوق المصري.

كما أنه يباع سعر رقبة رومي كبيرة الحجم بسعر 35 جنية مصري بدلا من 40 جنية.

عدد 2 من دبوس الرومي الطازج بسعر 55 جنية بدلا من 62 جنية.

عدد 2 من دبوس الرومي الطازج بسعر 55 جنية بدلا من 62 جنية. كيلو من السجق البلدي بسعر 140 جنية بدلا من 155 جنية وتعد هذه الأسعار مناسبة بالنسبة لباقي الأسواق وارتفاع الأسعار.

أنواع العروض المختلفة المقدمة في فروع العثيم بمصر

وبعد وضحنا لكم في السطور السابقة أهم أنواع العروض المختلفة للحوم والجبن نشير إليكم إلى أنواع التخفيضات المتاحة بعروض العثيم والتي توجد في كل الفروع، وإليكم أنواع هذه العروض كالتالي.