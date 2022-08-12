شوف عروض بنده السعودية اليوم تخفيضات هائلة على الخضروات الطازجة تصل إلى 80%

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، هايبر بنده من أشهر الأسواق التي يتواجد المقر الأساسي الخاص بها في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك تعد من ضمن السلاسل المتخصصة في متاجر التجزئة الكبيرة بالمملكة العربية السعودية، وهذا يكون مع توافر العديد من المتاجر التي وصل العدد الخاص بهم إلى حوالي مائتي متجر في الكثير من المدن وعددهم أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا تقوم شركة بنده بتشغيل عدد اثنان فرع يتم تخصصهم في المتاجر وهم السوبر ماركت والهايبر ماركت.

عروض بنده السعودية

يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تستطيع تشغيل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية والتي يكون العدد الخاص بهم نحو أربعة يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية وذلك مع توافر العديد من الشحنات التي تم وصولها إلى حوالي ستمائة شاحنة، وذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية للمتاجر وعددهم تقريبًا سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، وأيضًا يزور السوق كل سنة الكثير من الزبائن التي وصل العدد الخاص بهم حوالي مائة وعشرون مليون.

تخفيضات بنده اليوم

كيلو جرام من الطحينة الفاخرة نوعها حلواني تكون بسعر 29.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

مايونيز من النوع هاينز مقدار 940 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

عنقود طماطم الكرز مقدار 290 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

350 جرام من الطماطم كاندي كرو المحلي تكون بسعر 6.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

طماطم كاندي المحلي مقدار 350 جرام سعرها يكون 6.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.

الكاجو المحمص المالح الكبير مقدار كيلو جرام يكون بسعر 87.95 بدلًا من 107.95 ريال سعودي.

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