نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو ماركت على الإلكترونيات والأجهزة الكهربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت تستمر بتقديم أقوى الخصومات على المنتجات المختلفة، يمكنك الحصول على ما تريده من الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل مكيفات الهواء، الثلاجات، الغسالات، كذلك الأفران الكهربية، الخلاطات ومحضرات الطعام والقلايات الهوائية أيضاً بأقل الأسعار، حيث يعرض هايبر لولو مئات الأجهزة الكهربية والإلكترونية بأسعار تنافسية، تتضمن مجلة العروض أيضاً تخفيضات كبيرة على أجهزة التابلت واللاب توب وغيرها، تبدأ العروض من يوم الأربعاء 10 أغسطس وتستمر حتى يوم 16 أغسطس. عروض لولو ماركت كعادة لولو هايبر ماركت يقدم أقوى التخفيضات على منتجات شركة أيكون للأجهزة الكهربية والإلكترونيات. احصل على جهاز عصارة منزلية لعصر الفواكه والخضراوات أيكون مقابل 79 ريال سعودي فقط بدلاً من 89 ريال.

غلاية ايكون الكهربائية بسعر 69 ريال بدلا من 109 ريال، بخصم أربعين ريال.

احصل على خصم مائتي ريال عند شراء قلاية ايكون الهوائية سعة 5 لتر، المعروضة مقابل 199 ريال بدلا من 399 ريال. يمكنك شراء فريزر أيكون أفقي 200 لتر مقابل 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال، والحصول على خصم نقدي 400 ريال سعودي.

ثلاجة ايكون بابين 325 لتر بسعر 1649 ريال بدلا من 1999 ريال، بخصم نقدي قدره 350 ريال.

أيكون مروحة صندوق 20 بوصة 120 واط مقابل 149 ريال بدلاً من 219 ريال. هايبر لولو يمكنك شراء قطاعة أيكون التي تعمل بقوة موتور 350 واط، مقابل 59 ريال بدلاً من 85 ريال، وتوفير 26 ريال سعودي.

مضرب يدوي أيكون لطحن الخضراوات والفواكه بسعر 45 ريال بدلاً من 76 ريال.

اشتري مضرب يدوي أيكون قابل لإعادة الشحن سعر الحبة 59 ريال بدلاً من 119 ريال، بخصم نقدي 60 ريال.

استخدم ماكينة صناعة القهوة ايكون في تحضير مشروب القهوة المميز، مقابل 59 ريال بدلا من 89 ريال سعودي. غسالة ايكون نصف أتوماتيك 7 كيلو بسعر 549 ريال بدلاً من 699 ريال، بخصم نقدي 150 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 126 ريال عند شراء مكنسة ايكون الكهربائية. اسطوانية جافة بقوة 1200 واط تعرض مقابل 149 ريال بدلا من 275 ريال. لولو هايبر ماركت سامسونج تاب أي 7 10.4 بوصة 320 جيجا، بسعر 799 ريال بدلا من 1099 ريال، بخصم نقدي 300 ريال.

احصل على خصم 900 ريال على أسوس نوت بوك المخصص للألعاب كور أي 5. حيث يعرض مقابل 3399 ريال بدلا من 4299 ريال. لينوفو ايديا باد 3 كور اي 3 بسعر 1449 ريال بدلا من 1799 ريال، بخصم نقدي 350 ريال.

إتش بي نوت بوك كور أي 3 بسعر 1699 ريال بدلا من 2249 ريال، اشتريه الان واحصل على خصم 550 ريال.

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