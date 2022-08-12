نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع خلطة جبارة للقضاء على الصراصير والنمل خلال الصيف بدون مواد كيماوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق طبيعية للتخلص من الصراصير والنمل، تعرف الحشرات المنزلية بأنها من أكثر الأشياء الذي تزعج ربات المنازل وخصوصاً الصراصير والنمل وهذا لأنها تكون موجودة في المنزل بأكمله وخاصةً أنها تنتشر في المنازل في فصل الصيف.

ولذلك تلجأ ربات المنازل لاستعمال الكثير من الطرق والتجارب الفاشلة التي لا تجدي أي نفع، كما أن هذه الحشرات يمكنها أن تقوم بنشر الأمراض والأوبئة بين أفراد الأسرة وتحديداً الأطفال، والجميع يتساءل عن حلول للتخلص نهائياً من الحشرات فالصراصير والنمل من أكثر الحشرات المزعجة على الإطلاق.

التخلص من الصراصير والنمل

يوجد الكثير من الحلول للقضاء ة على الصراصير والنمل ونحن سنعرض لكم أسهل الوصفات الطبيعية والطرق المنزلي البسيطة الغير مكلفة التي ستقضي تماماً على النمل والصراصير فقط عليك بتنفيذ الطرق كما هي كالآتي:

محلول السكر وصودا الخبز: يعتقد البعض أن السكر وصودا الخبز يتم استخدامهم فقط في تحضير الحلويات والمعجنات ولكن يمكنك سيدتي أن تقومين باستخدامهم لطرد الصراصير والنمل بهذه الطريقة البسيطة والتي تعطيك نتائج جيدة وهي:

المكونات: ملعقة من صودا الخبز، ملعقة من السكر، طريقة الاستخدام: قومي بإحضار وعاء وضعي به المقدار المحدد من صودا الخبز وأيضاً المقدار المحدد من السكر، ومن ثم عليك بتغطية الخليط حتى يقوم بجذب الحشرات، صودا الخبز من المكونات التي تساعد في القضاء على الحشرات.

طرد الحشرات بالزيوت العطرية

تعتبر الزيوت العطرية من أهم الزيوت التي تستخدمها النساء في كثير من الأمور الجمالية، ولكن على الرغم من أنها تتمتع برائحة عطرية جيدة إلا أن بعض الحشرات لم تكن قادرة على تحملها، لذا يمكن أن يتم استخدامها لطرد الحشرات خارج المنازل بشكل نهائي ومن أهمها:

المكونات:

زيوت عطرية أساسية.

قطعة نظيفة من القطن.

طريقة الاستعمال:

يوجد العديد من الزيوت العطرية التي تطرد الصراصير والنمل من المنزل.

يجب عليك اختيار واحد فقط من الزيوت العطرية.

ضعي القليل من الزيت على قطعة القطن النظيفة.

وامسحي بها على الأماكن الذي يتواجد فيها الصراصير والنمل.

الفازلين والدقيق لطرد الصراصير والنمل

يمكنك أيضاً أن تقومين بتجربة هذه الطريقة البسيطة حتى تتخلص من الحشرات وبلا عودة وتتم كالآتي:

المكونات:

فازلين.

طحين.

طريقة الاستخدام: