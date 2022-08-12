نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير الجلد الميت للقدمين والبشرة بوصفات طبيعية ونتيجة فعلية في 10 دقايق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الجلد الميت من القدمين والبشرة، إذا كنت تعاني من الجلد الجاف والميت وتريد التخلص منه ولكن بطرق طبيعية فأنت في حاجة إلى قراءة السطور التالية فسوف تجد العديد من الوصفات الطبيعية لتقشير وإزالة الجلد الميت.

كما تساعد الوصفات الطبيعية على إنتاج خلايا جلد جديدة ونضرة ومن المعروف أن في الطبيعي أن خلايا الجلد الميت تتقشر وتزول تلقائيا إلى أن في بعض الحالات لا يتم تقشير الجلد الميت ويتصلب أيضا على البشرة ولذلك يحتاج إلى التقشير.

مكونات وصفة تقشير جلد القدمين بإستخدام الموز:

ثمرة من الموز.

نصف ثمرة من الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

طريقة وصفة تقشير القدمين بإستخدام الموز:

في وعاء صغير نقوم بهرس الموز والأفوكادو ثم نضيف إليهم عسل النحل ونمزجهم جيدا. ثم نقوم بوضع الوصفة على القدمين لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نغسل القدمين بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرة يوميا. يعمل الموز على التخلص من الجلد الجاف والمتشقق ويعمل الأفوكادو والعسل على زيادة فعالية الوصفة.

مكونات وصفة تقشير جلد القدمين بإستخدام الأسبرين:

5 من حبوب الأسبرين.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الماء الدافئ.

طريقة وصفة تقشير القدمين بإستخدام الإسبرين:

نقوم بطحن حبوب الأسبرين في وعاء صغير ثم نضيف إليه عصير الليمون والماء الدافئ. ونقوم بمزجهم جيدا حتى تتكون لدينا عجينة ثم نقوم بوضعها على القدمين لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بشطف القدمين بالماء الفاتر وتكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. فالأسبرين يحتوي على مضادات للإلتهاب التي تساعد في إزالة وتقشير الجلد الميت.

مكونات وصفة تقشير جلد القدمين بإستخدام القهوة:

4 ملاعق كبيرة من القهوة.

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

2 قطرة من زيت الخزامي.

طريقة وصفة تقشير القدمين بإستخدام القهوة: