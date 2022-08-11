نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الجمعه والسبت 12 أغسطس 2022 خصومات غير مسبوقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم الجمعه والسبت والتي عليها إقبال كبير جدا للغايه من كافه المقيمين في جميع المدن في المملكة العربية السعودية نظرا للتخفيضات التي تحتوي عليها هذه العروض وأيضا الجودة المميزة التي تقدمها أسواق عبد لله العثيم لعملائها المميزين في جده والرياض ومكه والسدحان وباقي المدن حيث تقدم عروض العثيم الجمعه والسبت افضل وأجود أنواع المنتجات التي يحتاج اليها كافه افراد الأسرة من خلال عروضها الأسبوعية واليومية والتي سوف نقدمها لحضراتكم.

عروض العثيم اليوم الجمعه والسبت

تحتوي عروض العثيم الجمعه والسبت علي جميع انواع الأدوات الهامة واللازمة والتي لا غني عنها في كل بيت حيث تقدم اقوي أنواع الأدوات المنزلية الهامة بأسعار ميزه للغايه كي يتمكن المواطنين من الاستفادة بكافه ما تقدمه من أدوات كهربائيه وأجهزة منزليه كما تحتوي علي العديد من المنتجات الأخري التي تجدونها ضمن مجله العروض التي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها حيث يستمر العرض لفتره محدوده فسارعوا قبل نفاذ الكميه.

مجله عروض العثيم الجمعه والسبت

تتضمن عروض عبد لله العثيم التي يقدمها في كافه الافرع الخاصة به في كافه المناطق جميع أنواع المأكولات الطازجة وأيضا المشروبات الباردة والتي يحتاج إليها الجميع في فصل الصيف حيث يقدم جميع أنواع العصائر الطبيعية والمياه المعدنية وكافه أنواع الفواكه والخضروات وأيضا المكسرات واللحوم والدواجن بأسعار لا تقبل المنافسة حيث تقدم عروض العثيم الجمعه والسبت تخفيضات تصل إلي نصف الثمن.

تقدم أسواق العثيم كافه أنواع الأدوات الهامة والتي تحتاج اليها كل النساء حيث تقدم قدر الضغط السيف بسعر 130 ريال سعودي فقط وأيضا قدر جي برو بالغطاء بسعر 60 ريال سعودي و قدر سويت هوم غير لاصق بسعر 55 ريال سعودي فقط وشنطه مدرسيه بناتي بسعر 55 ريال سعودي ومضرب بيض مع عجانه كولين بسعر 85 ريال سعودي فقط وخلاط جيباس بسعر 95 ريال سعودي وطاوله كوي رويال بسعر 110 ريال سعودي وقفازات يودو وسط بسعر 10 ريال سعودي ومق قهوه منوع بسعر 10 ريال سعودي.

تشمل أيضا عروض العثيم جميع أنواع الأدوات الهامة للأطفال حيث تقدم حفائض جوي كبيره الحجم بسعر 55 ريال سعودي فقط ومبيض ملابس وصابون بودره بسعر 45 ريال سعودي فقط وجميع أنواع المناديل وماكينه الحلاقه التي يحتاج اليها الرجال والسيدات وصابون يد وايضا الفوط الصحيه و ورق الحمام بأسعار وخصومات تصل إلى نصف الثمن في جميع الافرع.