نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ايفون ١٣ برو ماكس من اكسترا السعودية 2022 بالتقسيط وتخفيضات وهدايا قيمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم شركة اكسترا السعودية خدمة تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس مع تخفيضات هائلة وهدايا قيمة، مع عدم وجود كفيل عند الحصول على الجوال بالتقسيط، وتعتبر اكسترا السعودية من أكبر المتاجر الإلكترونية التي تقدم العديد من السلع بالتقسيط، سواء كانت أجهزة إلكترونية، أو كهربائية، أو أجهزة المنزل الذكية، وتعتبر هواتف شركة آبل الأمريكية من أهم السلع التي تقدمها، والتي يقبل على شرائها المواطنين السعوديين، ومن أحدث الهواتف الذكية التي تقوم الشركة ببيعها بالتقسيط جوال iPhone 13 pro Max والذي يعتبر أحسن هاتف ذكي موجود بالأسواق حالياً، ويتميز بالمتانة ودقة التصنيع، كما يتميز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ برو ماكس من اكستر السعودية بالتقسيط ومواصفات الجوال وقيمة القسط الشهري.
عروض ايفون ١٣ برو ماكس من اكسترا السعودية
سوف نتعرف معكم متابعينا على سعر iPhone 13 pro Max من اكسترا السعودية والقسط الشهري وقيمة الخصم على الجوال وهى كما يلي:-
- سعر ايفون ١٣ برو ماكس من اكسترا السعودية سعة ٢٥٦ جيجا قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال سعودي.
- سعر الجوال بعد الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي بنسبة خصم ٨.٧٧%.
- قيمة الخصم على الجوال ٥٠٠ ريال سعودي.
- يتضمن الهاتف هدية مجانية بقيمة ٥٩ ريال سعودي، كما يتضمن السعر ضريبة القيمة المضافة.
- توفر الشركة توصيل الهاتف إلى العملاء بالمجان.
- يستطيع أي عميل الحصول على الجوال من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل للتمويل).
مواصفات شاشة iPhone 13 pro Max
سوف نتعرف على أهم مميزات ومواصفات شاشة ايفون ١٣ برو ماكس وهى كما يأتي:-
- يأتي ايفون ١٣ برو ماكس بشاشة كبيرة تجعلنا نستمتع بمشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب.
- شاشة الهاتف من نوع super Retina XDR OLED، كما تبلغ مساحتها ٦.٧ بوصة.
- دقة الشاشة ١٢٨٤×٢٧٧٨ بكسل، كما تبلغ كثافة الشاشة ٤٥٨ بكسل لكل إنش.
- تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد بنسبة ١٩.٥:٩ لعرض محتوي أكبر على الجوال.
- تحتوي الشاشة على طبقة مقاومة للتبصيم أو الزيوت من نوع oleophobic coating، كما تحتوي على زجاج مقاوم للخدوش.
- تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10.
- معدل تحديث شاشة iPhone 13 pro Max يبلغ ١٢٠ هرتز لتحقيق استجابة أسرع أثناء اللعب أو استخدام الهاتف.
مواصفات كاميرات ايفون ١٣ برو ماكس
يأتي جوال iPhone 13 pro Max بعدة كاميرات خلفية وأمامية ومواصفاتهم كما يلي:-
- الكاميرات الأمامية مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.
- دقة الكاميرا الثانية الأمامية SL 3D وتستخدم في العزل، كما تستخدم أيضاً في فتح الجوال من خلال بصمة الوجه.
- الكاميرا الخلفية للجوال رباعية، تبلغ دقة الأولى منها ١٢ ميجا بكسل وهى الكاميرا الأساسية.
- تستخدم الكاميرا الأولى الخلفية في التثبيت الميكانيكي، كما تدعم مستشعر جديد يطلق عليه اسم IBIS.
- الكاميرا الخلفية الثانية دقتها ١٢ ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8.
- تستخدم الكاميرا الثانية الخلفية في الزوم الحقيقي 3X، كما تستخدم في التثبيت البصري OIS.
- الكاميرا الخلفية الثالثة دقتها ١٢ ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8.
- تستخدم الكاميرا الخلفية الثالثة في التصوير الواسع.
- الكاميرا الخلفية الرابعة دقتها TOF 3D.
- تستخدم الكاميرا الخلفية الرابعة في العزل والبورتريه، كما تدعم فلاش ثنائي من نوع ليد.
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