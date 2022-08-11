نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير تابلت هواوي والأجهزة الذكية من ابل بأسعار رائعة jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم أهم الأجهزة اللوحية والإلكترونيات من ابل وهواوي، التي يمكن شراؤها بأسعار رائعة من خلال عروض جرير في السعودية، بحيث تتواجد العروض في كافة فروع مكتبة جرير jarir bookstore، وتأتي متضمنة لإصدارات عام 2022 وخاصةً في أجهزة التابلت، بالإضافة إلى توافر الساعات الذكية ذات المميزات العديدة والتي تحصل عليها بأفضل سعر من جرير.

عروض جرير تابلت هواوي

نقد لكم إصدارات عديدة من سلسلة هواوي MatePad للأجهزة اللوحية، التي جاءت متنوعة الخصائص لتناسب الجميع، بحيث يوجد تابلت مخصص للأطفال مزود بخاصية لحماية العين، وبالنسبة للإصدارات الأخرى من هواوي نأتي لكم بأحدث إصدار لعام 2022، ويأتي بمواصفات رائعة من شاشة تعمل باللمس حجم 10.4 بوصة، مع بطارية كبيرة 7250 مللي امبير، بحيث يعمل التابلت لعدة ساعات متواصلة قبل أن يحتاج إلى إعادة الشحن مرة أخرى، كما يمكنكم شراء قلم هواوي لإستخدام أسهل وأبسط، ورامات 4 جيجا تجعله مناسب للغاية للاستخدام اليومي، كما يوجد منه نسخة 64 جيجابايت وأخرى 128 جيجابايت، وإليكم الأسعار في جرير.

تابلت Huawei MatePad T10s شبكة 4G بسعر 999 ريال سعودي، مع ضمان لمدة عامين.

هواوي ميديا باد T10 wifi بسعر 699 ريال سعودي.

تابلت هواوي إصدار الاطفال بسعر 599 ريال سعودي.

هواوي MatePad 2022 بسعر 1099 ريال سعودي.

جرير ايباد

ننتقل إلى ايباد جرير وأسعار مذهلة للأجهزة اللوحية من ابل في انتظاركم في جرير، حيث يوجد ايباد برو مع شريحة Apple M1 بأسعار تبدأ من 3599 ريال للايباد ذو شاشة 11 بوصة، وأيضًا 4999 ريال لايباد ذو شاشة 12.9 بوصة، ولمحبي المنتجات العملية والأسهل في الاستخدام والتنقل يمكنكم اقتناء ايباد ميني، لمزايا أكثر من رائعة في جهاز واحد، كما يمكنكم الاستفادة من خدمة جرير تقسيط على كافة المنتجات ومن ضمنها أجهزة ابل، بحيث يمكن دفع ثمن المنتج على 36 شهر كحد أقصى، والمزيد من الإلكترونيات نقدمها لكم في النقاط التالية:

ايباد اير بسعر يبدأ من 2699 ريال سعودي.

ابل ايباد بسعر يبدأ من 1549 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير jarir bookstore

مع أجهزة ابل المتميزة يمكنك اقتناء ابل واتش لأداء أكثر من رائع، فيمكنكم الحصول على مزايا أكثر في الساعة مع أقل سعر وهو ما نجده في Apple watch SE، وتتوافر أيضًا ساعة ابل الجيل السابع والتي يمكنها أن تتناسب مع جوالات ايفون بدايةً من إصدار ايفون 6s وحتى أحدث الإصدارات وهو ايفون 13 برو ماكس، وتتميز الساعة بالشاشة الكبيرة لرؤية أوضح وإمكانيات أعلى.