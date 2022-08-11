نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات ال50٪ من عروض بنده الصفحة الرئيسية على مستلزمات الصيف والأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم ال50٪ من عروض بنده الصفحة الرئيسية على مستلزمات الصيف والأطفال لجميع الأعمار من ادوات مدرسية، وأدوات المصيف، وألعاب، وحفائض، ومستلزمات العناية بشعر وبشرة الأطفال، وغيرهم من منتجات مميزة وهامة جداً لكل أم، حيث تنتشر هذه الخصومات في معظم فروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل….

عروض بنده الصفحة الرئيسية على مستلزمات الأطفال

تتوفر في كل فروع بندة السعودية خصومات خاصة على أسعار: المناديل المبللة للأطفال من جونسونز، وتخفيض آخر منهم على سعر مناديل التنظيف اللطيفة للأطفال من هيمالايا، وخصم آخر منهم على سعر المناديل المبللة للأطفال للبشرة الحساسة من بيبي جوي Babyjoy، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار حليب نمو الأطفال من بيدياشور، وتخفيض آخر على سعر جميع منتجات جونسونز، وكذلك يوجد خصم خاص على سعر مجموعة Pigeon المميزة.

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

تتوفر بداخل فروع بنده ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: لباس توم البناتي لعمر من 7 ل14 عام، بالإضافة إلى وجود خصم آخر منهم على سعر طقم الجوارب البناتي أو الأولادي من أوت دور، وتخفيض آخر منهم على سعر الشبشب النسائي، وشورت السباحة الرجالي، وتخفيض آخر على سعر الشورت الأولادي، ووسادة الأطفال، وتنزيل على سعر منشفة الأطفال، والبنطلون الأولادي، وتخفيض على سعر الوسادة الناعمة، وغيرهم من خصومات على أسعار طقم غطاء الوسادة، وطقم الشرشف المطاطي من كينج King.

عروض أخرى من بنده السعودية Panda Ksa offers

توجد هذه العروض في جميع فروع بندة ماركت بالإضافة إلى توفرها من خلال بنده أونلاين Panda online، وتشمل: خصم خاص على سعر تجليد الكتاب الجاهز الملون من كلاس، وخصم آخر على سعر حقيبة أقلام بيبي شارك Baby shark، كما بالماركت خصم على سعر طقم الألوان المائية من كلاس، وأقلام ستابيلو، وتخفيضات خاصة منهم على أسعار حقائب الظهر من بيبي شارك مع حقيبة طعام وشوكة وملعقة، وغيرهم من خصومات.