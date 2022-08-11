نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الفوز في مسابقة الحلم بكل سهولة وكيفية الاشتراك لربح 150 ألف دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة قنوات ام بي سي السعودية، اشهر مسابقة في الوطن العربي، والتي يتابعها الملايين من الناس حول العالم، والذي يقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا والذي يقوم بتقديم اسامي الفائزين في المسابقة بشكل أسبوعي عبر قنوات ام بي سي، ويبحث عن تفاصيل الاشتراك في المسابقة الكثير من الناس، وسوف نتعرف على التفاصيل من خلال هذا المقال.

تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم تحقق أحلام الكثير من الناس، فهي تمنح الفائزين جوائز قد تصل إلى ملايين الدولارات، ويتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع خطوات بسيطة وهي كالآتي:

على الرغم في الاشتراك القيام بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream.

سوف يتم ارسال رسالة من خلال إدارة المسابقة بتأكيد الاشتراك، وإرسال مجموعة من الأسئلة ويجب على الشخص أن يقوم بالإجابة عليها أو على بعضها بحيث تكون الإجابة صحيحة.

هكذا يتم الاشتراك بنجاح، ويتم الدخول في السحب الخاص بالمسابقة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

حتى يتم الاشتراك في مسابقة الحلم لابد من ارسال رسالة نصية إلى الأرقام الخاصة بكل بلد وهي كالآتي: